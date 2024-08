El menú especial de Camila de Cuestión de peso en el programa de Juana Viale

Camila Deniz es una de las participantes más queridas de Cuestión de peso (El Trece). Y el primer domingo de agosto, “Camilota”, como apodaron en el reality a la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano, vivirá un gran momento televisivo como invitada al programa de Juana Viale.

La joven estará en la “mesaza” y podrá disfrutar de su esperado permitido, una pausa en el riguroso plan alimentario que arrancó cuando empezó Cuestión de peso y gracias al cual está teniendo resultados que la llenan de orgullo.

Y de cara a esta ocasión especial, Mario Massacchesi contó que Camila tendrá su menú personalizado, acorde a su dieta y coordinado con sus nutricionistas.

“Este es el permitido de Camilota en la mesa de Juana. El domingo va a estar el chef Coco Carreño y es el encargado de preparar tu comida. Y, por supuesto, lo consultamos. ¿Cómo viene la cosa? Mirá lo que está preparando para vos, Camilota”, anticipó el conductor. Entonces, el cocinero adelantó lo que tenía en mente preparar para agasajar a Deniz en Almorzando con Juana Viale.

“Me dijeron que vas a tener un permitido, que es una pasta con un estofado de pollo. Bueno, voy a estar cocinando yo. La pasta va a ser la que vos querés, ya que vas a tener un permitido. Por ejemplo, no sé, penne, fideos, ¿o querés una pasta rellena como, por ejemplo, sorrentinos, ravioles?”, dijo el chef.

Desde el estudio, Camila reconoció que le encantaban los fideos, y que su mamá le había enseñado a comerlos con la cuchara, pero que prefería no pedirlos para no “pasar vergüenza” ante las cámaras.

“Pero, de última, no comés si la ves difícil. O la cortás cuando no te enfocan”, recomendó Massacchesi. Finalmente, se supo el platillo especial que le servirán a Camilota: ravioles con pollo y tuco. “Pero le sacás la pielcita”, indicó ella, entre risas, y pidió: “Que no sea pata, que sea el muslo. O mejor la pechuga, así no la agarro con la mano”.

El reproche a su familia de Camila de Cuestión de peso

En lo que fue un emotivo momento al aire, Camilota no pudo contener las lágrimas a mediados de julio al enterarse de que había bajado 30 centímetros de cintura desde que participa de Cuestión de Peso. Sin embargo, sorprendió al lanzarle un fuerte reproche a su familia.

“Quiero que lo vean. Varios talles menos. Por favor, porque eso es el resultado del trabajo que hacen acá, claro. Por eso vale el sacrificio, el madrugón, los enojos, el cuidarse, el preguntar, el escucharse”, valoró el conductor. Camila es una de las participantes más queridas de Cuestión de peso.

“Para mí es muchísimo”, dijo Camilota, conmovida, y agregó: “Hoy hablaba con la psicóloga, que yo estoy sola en este tratamiento. No tengo el apoyo de mi familia. Quizás, a veces, yo hice muchas cosas por mucha gente y hoy estoy realmente sola. Le decía que, a veces, no hay familia, sino que hay amigos que me están dando una mano”.