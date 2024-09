Revelaron el motivo por el cual Fátima Florez no imita más a Javier Milei

En los últimos días surgió una polémica cuando se difundió que hubo una supuesta llamada del presidente de la Nación, Javier Milei, a Fátima Florez, su ex pareja, para pedirle que no lo imite más en sus espectáculos.



En ese contexto, le preguntaron a Marcelo Polino, quien comparte trabajo, giras y una relación de amistad con la humorista, sobre esta cuestión, para terminar de confirmar o desmentir esos rumores que surgieron.



“¿Por qué no hizo más a Milei?”, le preguntó el cornista de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, a Marcelo Polino, intrigados por no haber visto más a Fátima Florez personificando al Presidente.



“En principio, hacemos eventos en donde lo hace, a veces no. Por una cuestión de vestuario, de valija, dijo: ‘No lo traje’ y listo. Así fue”, contestó inicialmente Marcelo Polino, quien también contó en alguna oportunidad que tiene un buen vínculo con Javier Milei.



“¿No es que hubo un llamadito?”, le repreguntó el cronista del programa de Canal 13, pero, lejos de cualquier polémica, Marcelo Polino aclaró la situación. “No, que yo sepa no. Ellos tienen buena relación”, aseguró.

Fátima Florez imitando a Javier Milei.



Hay que recordar que Javier Milei y Fátima Florez comenzaron su relación de pareja en plena campaña electoral y se terminaron separando, en lo que ellos sostienen que fue en buenos términos, a los pocos meses de Gobierno.



En una oportunidad, cuando Javier Milei tenía pocos días como Presidente en funciones, asistió a la obra teatral de su ahora ex pareja en Mar del Plata, en donde ella lo imitó y cerraron con un apasionado beso que dio que hablar varios días.