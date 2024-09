La respuesta de Mirtha Legrand tras ser señalada de silenciar un violento episodio entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Tras haber limado las asperezas que hubo entre ambas durante un largo tiempo, Mirtha Legrand estaría iniciando un nuevo episodio de tensión con Marina Calabró luego de que la periodista asegurara que la diva estaba al tanto de un episodio de violencia de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez.

En 2016, Legrand le hizo la cruz a Calabró cuando la especialista en espectáculos la acusó de cobrar por asistir como invitada a una obra teatral y hablar bien del espectáculo en su programa. Algunos años después la estrella máxima de El Trece convocó a la comunicadora a su mesa televisiva, y allí se dio la reconciliación.

Sin embargo, ahora Marina Calabró aseguró en LN+ que Mirtha Legrand recibió en 2016 un mensaje que Fabiola Yañez le envió a la producción del ciclo alertando de que Alberto Fernández le hizo interrumpir un embarazo contra su voluntad.

En el ojo de la tormenta por supuestamente haber silenciado esta situación, Mirtha Legrand fue consultada por móviles de A la Tarde e Intrusos, ambos de canal América, y la diva se mostró incómoda por los dichos de Marina Calabró sobre el presunto mensaje que habría recibido de Fabiola Yañez acusando a Alberto Fernández de violencia de género.

"Hace ocho años, ni me acuerdo", deslizó en primer lugar Legrand sobre el supuesto mensaje que le habría llegado por parte de la exprimera dama. Luego, ante la insistencia de los cronistas, la conductora se limitó a decir: “No sé qué contestar. Lo que pasó, pasó”.

En tanto que cuando a la estrella le consultaron sobre por qué cree que Marina Calabró la mencionó en el entramado de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, la diva contestó: “Es lindo nombrar a la Legrand”. Acto seguido ante las repreguntas, Mirtha Legrand disparó enojada: “Bueno, no hablo más del tema, no me interesa. Está pésimo. Chau, hasta luego”.

Sobre el final y para descomprimir la tensión del móvil, cuando le consultaron a la diva si irá a la entrega de los Premios Martín Fierro que tendrá lugar el lunes 9 de septiembre, Legrand confirmó que asistirá.