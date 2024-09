La acusación de Lorena Paola en medio de los rumores de relación con Alberto Fernández

Este viernes, Ángel de Brito sorprendió a sus panelistas en LAM (América) al señalar que entre las famosas apuntadas como presuntas novias de Alberto Fernández se encuentra el nombre de Lorena Paola. Consultada por el rumor, la actriz dio una respuesta que en un principio fue tomada como ambigua, pero luego ella se encargó de aclarar los tantos con una acusación.

Consultada por un móvil del mencionado programa sobre la versión de vínculo con Alberto Fernández, Lorena Paola respondió: "No, vínculo directo no. Vínculo específico de amistad o eso no, pero sí de haberlo conocido".

Cuando el cronista insistió sobre una posible relación sentimental con el expresidente, la artista abrió los ojos y repitió: "¿Sentimental?". Acto seguido, Lorena Paola dejó el móvil porque tenía que comenzar su programa de radio.

En tanto que este sábado en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) hizo un descargo por la malinterpretación de su respuesta sobre su vínculo con Alberto Fernández.

En el ciclo de la señal de noticias en el que Lorena Paola es panelista, la actriz apuntó contra LAM por el recorte de la nota que pusieron al aire. "Yo estaba entrando muy tarde a mi programa de Radio Sónica que sale los martes de 20 a 21, Cortita y al pie, y me sorprendieron las cámaras preguntándome sobre Pérez Latorre y no sé qué... y, después analizaron en el piso la reacción mía, porque todos son psicólogos", comenzó la artista.

Luego, sobre la consulta sore Alberto Fernández, Lorena Paola aclaró: "Y yo reaccioné descolocadamente porque vino la pregunta de la nada y encima estaba por salir al aire, me descolocó. Yo soy muy respetuosa y aclaré que no podía mucho tiempo y cuando me preguntan esto de la nada... yo digo, ¿cómo reaccionarías vos? No entendía que estaba pasando. Y, después cuando me empieza a preguntar dije 'chau chicos, no llego', esa fue la salida".