Juntos: así se mostraron Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo reconciliados

La relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ha tenido varios vaivenes. Supieron ser pareja por un tiempo y luego se separaron, volvieron a darse una nueva oportunidad y tampoco funcionó. De hecho él inició otra relación meses después de la ruptura, pero tampoco prosperó. Ahora todo indica que están nuevamente juntos y reconciliados.

Quien se encargó de dar la noticia fue el periodista Gustavo Méndez, quien a través de su cuenta de Instagram subió una foto en la cual se ve la camioneta de la hija de Diego Maradona en la casa del exjugador. Una situación que llamó poderosamente la atención de todos.

La relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ha tenido muchos idas y vueltas.

“Hace dos días que ella está en la casa de él. Todos los vecinos la vieron. Gianinna suele llegar a la casa del exjugador en Banfield siempre de noche cuando cierra la despensa de enfrente para evitar que la vean”, detalló Méndez en una de sus historias de la red social.

Luego, a modo irónico y haciendo alusión a estos constantes idas y vueltas que ambos tienen en su relación, el panelista de Net TV bromeó diciendo: "Una miembro de esta comunidad hizo un gran aporte. Gracias por esta info, para que todos sepan de esta reconciliación número 130628".

Para arrojar un poco más de información al respecto, reveló algunos detalles que le fueron llegando sobre cómo es el vínculo que hoy mantienen Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, quienes a pesar de haberse separado en su momento, hoy parecen tener una relación mucho más libre.

"Me cuentan que ellos tienen una excelente relación, que son muy amigos y que pueden estar o no estar. Benja se lleva muy bien con Gio (hijos de C/U), juegan a la play y que se quieren mucho. No saben si es una reconciliación o se ven porque se quieren y listo", explicó.

¿Qué pasa entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo? ¿Se arreglaron nuevamente?

Está claro que, más allá de que ninguno de los dos salió a oficializar la reconciliación, la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo es más que enigmática. Entre sus idas y vueltas, ninguno aclara el panorama real de su vida íntima y el misterio no deja de crecer.

Esto también contempla las relaciones que tuvo él después de romper con la hija de Diego Maradona, recordando que el último verano estuvo en pareja con la periodista Daniela Ballester. Ella por su parte, siempre ha sido muy hermética respecto a sus romances y no se conoció otro hombre con el que haya salido después del exfutbolista.