Polémica: qué famosa figura, que fue vinculada con Alberto Fernández, conducirá "El Cantando" 2024

Agosto ha sido un mes lleno de controversia en Argentina. Y es que, luego de que Fabiola Yáñez denunciara a Alberto Fernández por violencia de género, salieron a la luz videos comprometedores del expresidente con Tamara Pettinato, donde se los ve bromeando y coqueteando en la Casa Rosada.

A raíz de esta situación, empezaron a circular rumores sobre otras celebridades que se habrían reunido con Fernández y también se comenzó a hablar de un supuesto famoso video en un ascensor de Alberto con otra mujer, manteniendo relaciones sexuales. Si bien el clip nunca se dio a conocer, muchos empezaron a especular que quien aparecería en el video se trataría de Florencia Peña; algo que ella desmintió por completo.

Florencia Peña negó ser la protagonista del video del ascensor.

"Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví. El video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente", dijo la actriz en una entrevista para Perros de la Calle, de Urbana Play. "Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada", agregó la artista.

En medio de todo este escándalo, Peña habría desistido de ser una de las participantes de Bake Off Argentina. Sin embargo, ahora la protagonista de Mamma Mia! fue confirmada para conducir El Cantando 2024.

Este fue el anuncio que hizo Marcelo Tinelli en sus historias de Instagram sobre la nueva temporada de El Cantando

Quien contó la novedad fue Marcelo Tinelli, a través de sus historias de Instagram (@Marcelotinelli), luego de que se conociera que Paula Chaves se bajó de la conducción del concurso de canto.

"Quería anunciarles algo que nos pone muy, pero muy, contentos. La conductora de El Cantando 2024, que vamos a hacer por la pantalla de América a mitad de septiembre, después del programa de Ángelito (Los Ángeles de la Mañana), va a ser Florencia Peña. Estoy muy contento que Flor vuelva a América, la admiro mucho profesionalmente, me encanta como conductora, actriz y cantante. Es un lujo que sea la conductora de El Cantando 2024", anunció el director creativo de América TV.