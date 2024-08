Los explosivos detalles sobre la famosa que asegura que Alberto Fernández la dejó sin aviso por Fabiola Yañez

Un particular momento se vivió este jueves en LAM (América), cuando Ángel de Brito salió del aire por unos minutos para atender el llamado de una mujer que asegura que era la pareja de Alberto Fernández en el mismo momento en que el expresidente apareció en una relación con Fabiola Yañez. El conductor reveló que esta persona tiene actualmente cerca de 50 años, y es exparticipante de Gran Hermano (Telefe).

"El otro día, con el tema de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, yo conté que una mujer me escribió y me dijo 'yo era la novia de Alberto, y de repente me enteré que la novia era Fabiola'", comenzó Ángel de Brito sobre el testimonio de la famosa que asegura haber sido pareja de Alberto Fernández.

Luego, sobre la presunta pareja del expresidente en el mismo tiempo en que él empezó a mostrarse con Fabiola Yañez, el periodista que se reunió con la mujer para obtener más detalles. "Esta persona salió con Alberto Fernández cuatro o cinco años, y el día que Cristina lo elige como candidato a presidente, la novia de ese entonces le mandó un mensaje para felicitarlo. A las pocas horas, no hay más comunicación y empiezan a aparecer las fotos en las redes sociales de Alberto y Fabiola como pareja. La señora se decepcionó y tiene varias cosas para contar, pero por ahora no quiere hablar", explicó Ángel de Brito.

Alberto Fernández habría estado en pareja con una famosa cuando de repente apareció de novio con Fabiola Yañez. Foto: Facebook Fabiola Yañez.

"Le pregunté si había recibido violencia de género y me dijo que no. Esta mujer no está enojada, sino desengañada por el tipo con el que estuvo varios años y que la dejó casi por la tele... Le dio una vaga explicación", siguió el periodista sobre la persona que dice haber quedado defraudada por la súbita desaparición de Alberto Fernández del presunto vínculo sentimental.

En tanto que sobre la veracidad del testimonio de la mujer que se sorprendió al ver de repente al expresidente con Fabiola Yañez, el conductor sumó: "Para ella era su novio, inclusive me contó a qué lugares fueron a cenar, qué personas los vieron. Hay gente del medio que conoce esta relación, también gente de la política, tiene testigos. Conoce a su hijo, iba a la cosa, iban a comer a Puerto Madero. No era una relación de amante, ni oculta".

Además, sobre la famosa que dice haber estado en pareja con Alberto Fernández cuando el exmandatario apareció en una relación con Fabiola Yañez, el periodista aclaró: "No convivían, pero iban del departamento de él al de ella, y conoció a Dylan" (el perro del expresidente). En ese momento, ante la inquietud de las panelistas de LAM, tanto Ángel de Brito como Yanina Latorre afirmaron que esta persona fue participante de Gran Hermano.

Por su parte, Marixa Balli aportó que la mujer en cuestión está divorciada. "A mí me encantaría que hable", enfatizó Ángel de Brito, dejando la expectativa por el testimonio de la ex Gran Hermano.