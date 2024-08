La inesperada panelista que reemplazará a Tamara Pettinato en Bendita

Tras la divulgación de los escandalosos videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, la panelista de Bendita (El Nueve) tomó distancia del clásico programa conducido por Beto Casella, y ahora trascendió quién será la inesperada panelista que estará en su reemplazo como invitada.

En los últimos minutos de la emisión de Bendita de este miércoles, los integrantes del panel se enteraron en vivo de que quien ocupará la silla de Tamara Pettinato será Alicia Barbasola.

Alicia Barbasola anunció que se suma a Bendita como panelista invitada. Foto: Captura de video América TV.

Mientras en el envío liderado por Beto Casella compartían un informe, apareció la esposa de Andrés Nara enfatizando: “Voy a estar de panelista invitada en Bendita”.

En medio de la sorpresa por la incorporación de Barbasola a Bendita, Edith Hermida no dudó en reclamarle al conductor: “A mí no me consultaste nada”. A lo que el conductor remarcó que se trata de una invitación por un día.

Por otro lado, Alejandra Maglietti expresó sobre la reacción de Horacio Pagani por la llegada de la mujer de Nara a Bendita en lugar de Tamara Pettinato: "Está festejando, se puso contento cuando se enteró”. Mientras que Romina Scalora confesó: “Con razón el otro día me comenzó a seguir, ella quería ir toqueteando a ver si entraba”.