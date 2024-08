Eduardo Feinmann reveló el nombre de la ex Gran Hermano que estuvo en pareja con Alberto Fernández

Luego de que Ángel de Brito adelantara en LAM (América) que se reunió con una ex Gran Hermano (Telefe) que asegura haber sido novia de Alberto Fernández antes de su asunción como presidente, Eduardo Feinmann reveló el nombre de la famosa en cuestión, a quien repentinamente el exmandatario dejó por Fabiola Yañez.

"LGDV", expresó en un principio a manera de incógnita Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) sobre la pareja de Fernández hace unos años. Luego especificó: "Lorena González Del Valle, ex Gran Hermano, ¿puede ser?".

Lorena González del Valle, la ex Gran Hermano que Eduardo Feinmann señaló como expareja de Alberto Fernández. Foto: Redes sociales.

Se trata de una mujer que fue parte del popular reality en 2001, pero en esa primera edición de Gran Hermano en nuestro país, exjugadora sólo estuvo dos semanas antes de ser la primera eliminada del programa con casi el 70 por ciento de los votos del público.

Según trascendió, la mujer nacida en Río Gallegos que tuvo un fugaz paso por la televisión luego se dedicó a la gastronomía y decoración. La edición de Gran Hermano en la que participó fue la que consagró como ganador a Marcelo Corazza, y en la que quedaron Tamara Paganini y Gastón Trezeguet en el segundo y tercer puesto.

Lorena González Del Valle, en el centro de una postal de la primera edición de Gran Hermano en nuestro país. Foto: Captura de video Telefe.

Antes iniciar una relación con Alberto Fernández, que según ella se extendió durante algunos años, la ex Gran Hermano padeció la exposición pública que le trajo haber sido parte del reality más famoso de la pantalla chica.

“Vivía de gorrita y anteojos para que la gente no me reconociera cuando salía. Y tenía rotos los nudillos de las manos. Si me paraba en una vidriera me daba cuenta de que desde el negocio me reconocían y me volvía llorando a mi casa, golpeando las paredes. Entonces bajaba corriendo del departamento, compraba en el supermercado y me volvía a meter. Tenía una fobia importante”, reconoció hace un tiempo Lorena González Del Valle en diálogo con Infobae.

La exparticipante de Gran Hermano cuya relación con Alberto Fernández está saliendo a la luz, luego de que Eduardo Feinmann haya develado su nombre, también expresó en aquella entrevista sobre su paso por el popular ciclo: “Buenos Aires estaba forrada con mi cara. Pensaba que todo el mundo sabía quién era yo, quién era mi hijo y me preguntaba qué carajo hice de mi vida. No estaba preparada para lidiar con eso porque yo no entré por eso, entré por los 200 mil dólares. Pero había que pagar un precio que no medí. La gente me agredía y me insultaba en la calle. Pero también estaba el que me arrancaba un mechón de pelo para tenerlo en su casa. Es muy perversa la sociedad. Eso es Gran Hermano Argentina”.