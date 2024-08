Cuántos millones de dólares le exige Yanina Screpante al Pocho Lavezzi

Una historia de vieja data, que se remonta a seis años atrás, a ese momento en que se terminó el amor y cada uno inició un camino distinto, tras vivir una relación sentimental que se extendió durante ocho años. La trama de Yanina Screpante y Pocho Lavezzi acaba de generar un nuevo capítulo.

La mediática siempre emprendió un reclamo económico, a raíz de considerar que merecía una compensación por todo el tiempo que acompañó al delantero en Europa, durante el apogeo de su carrera futbolística en los mejores clubes de ese continente.

La ex modelo entiende que abandonó su carrera, que no pudo alimentar su aspecto laboral por estar cerca de Ezequiel y que eso amerita una retribución, además porque entiende que colaboró para el desarrollo de su ex y también que lo impulsó a evolucionar su imagen, por consiguiente a conseguir contratos publicitarios.

Ahora, Yanina redobló la apuesta y va por todo lo que considera suyo. La noticia de la cifra millonaria que le exigirá en los tribunales argentinos se filtró en A la tarde, donde realizaron un pormenorizado reconto de todos los bienes y las cuentas bancarias del ex futbolista.

¿Por qué se reflotó este tema? Diego Esteves explicó la inminente realización del trámite judicial y manifestó: "La audiencia final será que realizar en septiembre, iba a ser a agosto y se pasó a septiembre, falta definir el día. Están todas las pruebas sobre la mesa, no falta nada".

Los bienes de Lavezzi

Sobre los análisis que llevó a cabo la modelo y su equipo de abogados para definir el monto, el panelista sostuvo. “Un reclamo desde 2018 por compensación económica. Yanina Screpante y su abogada tuvieron que presentar toda la documentación que tenían de propiedades en Nueva York, París, Rosario. Estiman que recaudó 150 millones en esos 8 años".

Así se supo que Screpante peleará con uñas y dientes en los tribunales para que Lavezzi le abone un número cercano a los quince millones de dólares.