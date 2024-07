Las cifras del escandaloso juicio que están cerca de terminar el Pocho Lavezzi y Yanina Screpante

Ezequiel Pocho Lavezzi y Yanina Screpante supieron tener una larga historia de amor. Estuvieron ocho años juntos, hasta la ruptura que se dio en 2018 con un escándalo de por medio. Tal es el punto que todavía, tiempo después, sigue en pie un juicio millonario entre ellos.

El largo romance entre el Pocho Lavezzi y Yanina Screpante surgió en 2010. Se conocieron por amigos en común y para el exfutbolista fue un flechazo inmediato. Las chipas del amor no tardaron en aparecer, y a los pocos tres meses de conocerse, él decidió invitarla a vivir juntos en Nápoles.

Ambos apostaron al amor y dieron ese paso. Ella eligió seguir a su pareja en su carrera deportiva, dejando su vida en Buenos Aires y creyendo en este romance. Llegaron a vivir no solo en la ciudad italiana, también lo hicieron en Francia (cuando jugó en el PSG) y en China (Hebei China Fortune).

El Pocho Lavezzi y Yanina Screpante en tiempos felices.

Pero ahora todo esto es parte del pasado y hoy afrontan cuestiones legales por resolver. La modelo le reclama una millonaria suma al exdelantero, en concepto de “compensación económica” por el tiempo dedicado, ya que la prioridad siempre fue la carrera de él como jugador.

“El motivo de la ruptura es su mente. Lo decidimos porque no daba para más. Con los millones que tiene, le dije que me deje el departamento y algo de guita para que empiece a manejarme y a laburar otra vez porque estos años no trabajé porque él no quería”, contó Yanina Screpante en su momento.

Si bien se dijo que recibió autos y dinero a modo de "reconocimiento por su acompañamiento", al parecer no lo sintió suficiente. Según la modelo, no solo lo acompañó a su pareja y postergó su carrera, sino que lo ayudó a convertirse en una figura más allá del fútbol y en un ícono buscado por las marcas que lo contrataban para publicidades.

Entonces lo demandó para recibir una compensación económica, juicio que sigue en pie. “Estamos a la espera de la audiencia de vista, que es la instancia más importante, donde declaran los testigos y se analiza la prueba”, explicó Santiago Perlo, abogado de la mujer, en un contacto con La Nación. Se estima que la sentencia saldrá a fin de año.

El juicio millonario entre Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi.

Lo cierto es que en este punto empiezan a jugar los porcentajes del dinero ganado. Cuando Pocho Lavezzi fue transferido a China, llegó a ser el futbolista mejor pagado del mundo con un ingreso de 798 mil libras por semana (superando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo). Todo esto y más sucedió mientras él estaba en pareja con Yanina Screpante.

Es por eso que el juicio en proceso es millonario. Según explicó el abogado de la modelo, hablamos de un 10% del dinero que él generó durante los ocho años que estuvieron en pareja (entre 2010 y 2018).

“La compensación busca reparar el desequilibrio que se genera luego de la ruptura, en donde uno se queda con todo lo producido durante la relación y el otro se lleva menos, o nada. Ese porcentaje es el reclamo, después que se lo den o no dependerá del criterio del juzgado”, detalló Santiago Perlo. Yanina Screpante y Pocho Lavezzi afrontan una larga batalla legal.

Otra chance es llegar a un acuerdo para evitar la sentencia, aunque el abogado de ella no cree que esto pueda suceder. “No hubo ofrecimientos (por parte del exdeportista o sus representantes) pese a nosotros tener la directiva de Yanina de estar abiertos a negociar para poder ir cerrando el tema”, advirtió.

Mientras aguarda la sentencia judicial, o al menos un posible acuerdo, Yanina Screpante hoy se dedica a la decoración de interiores y está en pareja con Federico Rozas, dueño de un lavadero de autos. Por su parte, el Pocho Lavezzi está próximo a convertirse en padre por segunda vez, fruto de su relación con su actual pareja Guadalupe Tauro.