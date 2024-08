Cinthia Fernández mandó al frente a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Le deben plata a..."

Esta semana se desató una pelea inesperada cuando Cinthia Fernández cruzó fuerte a Fernanda Iglesias acusándola de traicionar a LAM por filtrar información acerca de su pareja, el abogado Roberto Castillo, a otro programa de América, A la tarde.

Y en medio de su guerra con la panelista de LAM, la ex angelita terminó involucrando a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, conductores de Socios del espectáculo, quienes, según dijo, “le deben” dinero a su novio por hablar de más en el programa de El Trece.

¿El eje del conflicto? La información que tanto Iglesias como Lussich y Pallares brindaron sobre la demanda que Daniela Vera Fontana, ex de Castillo, había presentado en la Justicia por alimentos.

En comunicación por videollamada y Fernanda Iglesias muda, Cinthia Fernández se descargó con todo durante la noche del jueves 29 de agosto y, antes que nada, dijo que no tenía dramas en volver a sentarse al lado de la periodista.

“Cero. Imaginate que no me la fumo y me la llevé en el auto a la fiesta de LAM porque me dio lástima. No la soporto y la llevé…y encima se quejó ese día”, lanzó Fernández, y agregó: “Es quejosa y mala compañera. Yo me senté en todas las sillas”.

Cinthia Fernández se cruzó con Fernanda Iglesias en LAM.

Luego, Ángel de Brito le preguntó si les daba el visto bueno para hablar al aire de los problemas legales que enfrenta su pareja con su ex, y la morocha sorprendió con un dato que nadie se esperaba: la presunta deuda de los Socios del espectáculo con el letrado.

“Yo no estoy incluida en la cautelar, pero por las dudas…”, advirtió Cinthia, y luego contó: "Sé que Socios tuvo que pagar tres palos. La Justicia determinó que los bailarines tienen que pagar 3 millones, a Roberto le van a tener que pagar”.

Al parecer, el programa fue intimado a pagar una multa por hablar de las hijas menores de edad del abogado Castillo con su ex pareja. “No sé bien quién fue, porque la multa fue para el programa”, explicó. Según Cinthia Fernández, Socios del espectáculo le tiene que pagar una multa a su novio, el abogado Castillo.

El cruce de Cinthia Fernández con Fernanda Iglesias

“Sos una resentida y mala compañera como fuiste en todos los lugares donde trabajaste”, le recriminó Cinthia Fernández a Fernanda Iglesias. “Todo esto me sirve para confirmar lo conchuda y todo que es Fernanda”, agregó la mediática.



Ante el clima de tensión, el resto de las angelitas comenzó a bromear por el conflicto interno que se había desatado. “Podrá ser conchuda, pero topo no”, dijo Matilda Blanco. “Hay que hacer la encuesta: conchuda o topo”, siguió Ángel de Brito.