La letal frase de Nito Artaza sobre Cecilia Milone: “Pensé que iba a serme incondicional y fue…”

Una bomba explotó y causó estragos. Una bomba bien potente. ¿De qué estamos hablando puntualmente? Hablamos puntualmente de la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone, la cual se produjo luego de un escándalo mediático en el que estuvieron involucradas terceras personas.

El revuelo fue total y absoluto, como no podía ser de otra manera. Si bien al humorista se lo ha vinculado en los últimos tiempos con Belén Di Giorgio, la realidad indica que aún no ha soltado a su anterior pareja y aseguró que le hubiese gustado cumplir sus proyectos junto a ella.

"En su momento tenía la fantasía de amor de terminar mi vida en los brazos de Cecilia", afirmó el afamado comediante, en diálogo con el programa televisivo Intrusos. La ruptura se produjo luego de siete años de matrimonio y más de 20 con momentos hermosos pero también con altibajos y periodos de crisis. Lastimosamente para Nito y sus ilsuiones, “todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina”, como rezaba la canción de la célebra banda Vox Dei.

"Uno a veces idealiza a la parejas, piensa que este hombre será Superman y no, soy un ser humano", remarcó Artaza, quien al mismo tiempo agregó la frase más polémica y controversial sobre Cecilia Milone: "Yo también idealicé una mujer que pensé que iba a ser incondicional".

Nito no se quedó allí y remarcó: “No quiero decir una sola palabra que pueda herir, ahora que se terminó la relación, a la mujer que amé. Creo que mis palabras y mis silencios han herido en el pasado y eso ha lastimado. Yo no quiero lastimar a ninguna de mis anteriores relaciones". Para finalizar, Eugenio Justiniano Artaza indicó: "No hay peor cosa que idealizar un ser humano, porque te desilusionas. Uno idealiza de acuerdo a su historia, si tiene heridas de la infancia no resueltas".