La dolorosa confesión de la amante de Nito Artaza sobre su vínculo con Cecilia Milone

Luego del tremendo escándalo que se originó por la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone, Belén di Giorgio quedó en el ojo de la tormenta al ser señalada como la tercera en discordia que terminó de romper la relación.



Ahora, con los actores separados, la bailarina se refirió a cómo está su vínculo con él y como quedó su relación con ella, dado que los unía una gran amistad. “Yo ya no tengo más relación con esa persona”, reconoció.





En diálogo con Socios del Espectáculo, Belén di Giorgio contestó preguntas sobre los rumores de romance con Nito Artaza, dado que hace unos días se la vio ingresando a la casa del actor. “Estaba Adriana también, estábamos todos”, aseguró ella.



“Te vimos entrar a la casa de Nito”, le recordó el cronista del programa de Canal 13. “Sí, a la casa de mi amigo”, respondió ella. “Decían que estaban conviviendo”, retrucó el periodista. “No, para nada, no estoy conviviendo con él. Todos vamos a ensayar a su casa, vamos siempre. No hay nada raro, nada nuevo”, sostuvo ella.



En cuanto a las posibilidades de que se concrete un romance con Nito Artaza, Belén di Giorgio fue contundente. “Yo siempre dije lo mismo, siempre lo aclaré: hoy en día la situación es distinta a como era antes. Él está divorciado, yo ya no tengo más relación con la otra persona. ¿Quién sabe qué puede llegar a pasar? No lo sé”, contestó.

Nito Artaza y Belén di Giorgio.



Asimismo, sobre cómo quedó la relación con Cecilia Milone, quien la consideraba una amiga, Belén di Giorgio confesó: “Ya no tengo más vínculo. Se terminó la amistad conmigo”. Al mismo tiempo, ante la consulta sobre si le gustaría reencontrarse, dijo: “No me interesa”.



“Ahora estoy buscando mi departamento. El departamento en el que estaba viviendo ya no lo tengo más. Estaba viviendo en lo de una amiga. Así que por el momento estoy así, buscando dónde puedo vivir”, cerró Belén di Giorgio sobre su actualidad.