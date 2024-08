Benjamín Amadeo reveló cómo lo rechazó Julio Chavez de su escuela de actores: “Fue muy…”

Hoy por hoy asentado en el mundo del espectáculo, Benjamín Amadeo es reconocido por su talento. Sin embargo, recientemente y en diálogo con La Noche Perfecta (El Trece) recordó un episodio que pocos conocerían hasta entonces.

Benja recordó cuando quiso estudiar con Julio Chávez, pero fue rechazado. "Yo quería probar en la escuela, quería mejorar como actor o por lo menos entrenarme. Fui a tener una entrevista y me dijeron que no”, explicó y señaló: “Fue una confirmación de que yo no puedo estudiar, no me sale y lo llevaba casi como un título de por qué no estudio", sostuvo Amadeo.

Para finalizar, Benja manifestó: "Yo quise ir, estaba para pagar, tenía tiempo. Era muy chico y me hubiese encantado hacerlo. Fueron muy elegantes para rechazarme. Me dijeron que dependía mucho del grupo que se formaba y no tanto del talento”.

Julio no aceptó a Benja en su academia

Más allá de este mal recuerdo, con gran emoción y expectativa se espera “Salvando las Distancias”, el nuevo álbum de Benjamín Amadeo, que mientras afina detalles para su lanzamiento no descansa y sigue anunciando plazas para su gran tour presentación.

El 24 de agosto Benjamín llegará al Teatro Gran Rex en un show más que especial para poder tocar íntegramente su material estreno, del que ya se conocen, hermosas canciones como “Cositas”, “Sálvame”, “Póstumo” y “La amistad”. En la segunda mitad del año estará visitando Córdoba, Mar del Plata y Tandil, y se esperan muchas más fechas y novedades.

Benja llegará al Gran Rex

Benja se encuentra preparando una extensa gira, con conciertos por toda Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, México y España. Benjamín Amadeo es actualmente uno de los artistas en mayor crecimiento en Argentina, un compositor extraordinario, consolidado como uno de los cantautores pop referentes de esta generación. Su último álbum, Quiromancia, fue elogiado por la crítica, nominado al Premio Gardel como Mejor Álbum Artista Pop y tuvo su gran despedida en un show sold out en el Teatro Vorterix.