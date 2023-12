Benjamín Amadeo contó cómo fue el día que Abel Pintos lo invitó a una gira

En una reciente entrevista radial, Benjamín Amadeo se emocionó al recordar el día en el que Abel Pintos lo invitó a una gira. Todavía sin poder salir de su asombro, el actor y cantante contó los detalles de ese momento tan especial.



“Un día me llama y me dice: ‘Te quiero invitar a la gira. Sería un honor que me acompañes’. Yo pensé que era para abrir. Seria lo común, para un artista que está comenzando. ‘Sería un honor para mí abrir tu show. Yo te admiro y me pareces un crack. Qué hay que hacer, manejo la combi’, le dije”, arrancó contando Benjamín Amadeo en Urbana Play.



Para su sorpresa, Abel Pintos no había pensado en él simplemente para abrir su concierto, sino que tenía otros planes que dejaron casi sin palabras al actor y cantante, que al día de hoy sigue agradeciendo ese gesto.



“Me dice: ‘No, yo no quiero abras. En la mitad del concierto, quiero que entres, cantes conmigo, yo me voy, vos te quedas cantando dos canciones tuyas, después vuelvo y cantamos una tuya’. Yo no entendia nada, estaba pasmado”, agregó Benjamín Amadeo.



“Le dije gracias y quedamos en encontrarnos en Rosario. Cuando estaba en el hotel me llama. ‘Estaba pensando la gente se va a quedar con ganas de más, así que cantá una más de las tuyas’. Es un montón”, continuó con el relato.

Benjamín Amadeo y Abel Pintos.



No obstante, cuando llegó el gran día, Benjamín Amadeo siguió pensando algunas hipótesis sobre los motivos por los cuales Abel Pintos había decidido invitarlo a uno de sus conciertos en una gira.



“Pensé en un momento que él quizás tenia un cambio de ropa. Sería algo super válido para tener un número más. Empecé a cantar. Canté No me olvides. Y en un momento terminamos la canción. ‘Los quiero dejar con un artista, un gran amigo’. Me quedé con la guitarra. Pensé que se había ido al camarín. Pero me di vuelta y estaba él tomando mates”, cerró, generando la admiración de todos en el estudio.