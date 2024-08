Una mujer asegura que era la novia de Alberto Fernández cuando él apareció repentinamente en pareja con Fabiola Yañez

Este jueves se vivió una particular situación en LAM (América), cuando Ángel de Brito se ausentó del estudio y en su lugar apareció Yanina Latorre al frente del programa. Sin embargo, minutos después revelaron que el conductor había salido del estudio para atender un llamado de una mujer que asegura que era la novia de Alberto Fernández cuando él repentinamente apareció en pareja con Fabiola Yañez.

"No pasó nada, no se preocupen. Ángel recibió un llamado, que no es un problema personal, es por un caso que estaba siguiendo, una fuente de laburo. Era un llamado que ameritaba ser atendido", explicó Yanina Latorre ante la súbita salida de Ángel de Brito.

Luego, el líder de LAM volvió al piso y habló sobre la mujer que dice haber sido la novia del expresidente. "El otro día, con el tema de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, yo conté que una mujer me escribió y me dijo que era la novia de Alberto, y que se enteró de repente que estaba con Fabiola. Yo me junté con esta persona", comenzó el conductor.

En tanto que sobre la mujer que remarca que estaba en pareja con Alberto Fernández cuando él de repente empezó a mostrarse con Fabiola Yañez, el periodista detalló: "Ahora pensé que iba a querer hablar, pero no. Me escribió algo, le entendí mal lo que me dijo y por eso me fui afuera, a ver si yo lo estaba malinterpretando".

"Esta persona salió con Alberto Fernández cuatro o cinco años, y el día que Cristina lo elige como candidato a presidente, la novia de ese entonces le mandó un mensaje para felicitarlo. Pero a las pocas horas no hay más comunicación y empiezan a aparecer las fotos en las redes sociales de Alberto y Fabiola como pareja. La señora se decepcionó y tiene varias cosas para contar, pero por ahora no quiere hablar", puntualizó De Brito.

Finalmente, sobre la relación entre la mujer que se adjudica un noviazgo con Alberto Fernández, el conductor contó: "Le pregunté si había recibido violencia de género y me dijo que no. Esta mujer no está enojada, sino desengañada por el tipo con el que estuvo varios años y que la dejó casi por la tele. Le dio una explicación vaga".

Actualmente, el exmandatario está en el ojo de la tormenta tras haber sido denunciado por Fabiola Yañez, quien asegura que fue víctima de violencia de género por parte del expresidente.