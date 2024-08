Fran Rizzaro: "Hago música para expresarme y por necesidad"

Franco Rizzaro es un artista multifacético y rupturista que busca manifestarse a través de diversas ramas del arte como la música, la actuación, la improvisación y la escritura. Desde una edad temprana, su pasión y sensibilidad lo llevaron a explorar la comedia musical, donde conectó por primera vez con la actuación y la música.

Luego de entrar en ese camino artístico descubrió nuevas formas de manifestar su creatividad, ya sea a través del freestyle, de instrumentos, de la escritura y la poesía, o de la expresión corporal. Con 24 años y siempre manteniendo su impronta urbana, mostrando su esencia, versatilidad y transparencia, Fran emprende una nueva era con sonidos que lo potencian y una presencia en vivo con mucha fuerza

Tras la salida de su nuevo single, titulado “Cínica”, que contó con la producción de Lautaro Lasala y Lolo, Fran aporta un sonido distintivo, resultado de una fusión propuesta por Mauro De Tomasso, músico y productor A&R de Sony Music Argentina.

MDZ dialogó mano a mano con Fran sobre esta nueva canción y sobre su carrera en la previa de lo que será su presentación el próximo 30 de octubre en Niceto Club junto a su banda completa. Las entradas se pueden adquirir a través de passline.

- ¿Cómo llegó esta canción a tu carrera?

- Llegó hace unos meses, medio de una porque fluyó mucho junto con el productor. Después subí unos spoilers a TikTok y a la gente le gustó también, fue muy bien recibido y salió.

- El video tiene una particularidad quizás no tan habitual y es que fue filmado en plano secuencia...

- Sí, fue un desafío. La idea era hacer todo en el mismo plano secuencia, pero tuvimos que dividirlo en dos. Tenía ganas hace rato de hacer un plano secuencia y lo hicimos ahora. La verdad que estoy re contento con el resultado. Vengo de filmar en Uruguay una serie, entonces venía un poco aceitado en ese sentido con la cámara y las tomas.

Fran Rizzaro se presentará en Niceto en octubre.

- Hubo una polémica entorno a la canción sobre que "fue hecha para Ángela Torres, tu exnovia, y Rusherking, su actual pareja" ¿Cómo recibiste esto?

- Nada, yo hago música para expresarme, porque me sale y un poco por necesidad. Después lo que pase afuera, no sé, la música cada uno la interpreta como quiere, la lleva para el lado que quiera. Por mi parte fue una expresión que disfruté hacer y no es personal con nadie.

- ¿Te cuesta eso de quizás ahora decir, "ché, están invadiendo un toque de mi privacidad"?

- Por el momento no me molesta. Si en algún momento me llega a molestar algo, pondré algún límite, pero no, por el momento no tengo ningún problema.

- ¿Cómo se palpita el Niceto de octubre?

- Bastante emocionado. Venimos de hacer una Tangente en mayo, entonces ya el show está bastante armado, pero vamos a sumarle unas cositas más, invitados y todo. El primer Niceto es una locura, cuando lo puse en conciencia y me lo puse a pensar, fue caer que es recontra importante entonces ahí empecé a tomar dimensión.