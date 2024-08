Marley rompió el silencio en Telefe con un contundente descargo tras ser denunciado por corrupción de menores

Luego de que este martes se diera a conocer la denuncia judicial que hizo un hombre llamado Ariel Alfredo Molina contra Marley por corrupción de menores, el popular conductor rompió el silencio en la pantalla de Telefe este miércoles en el programa El noticiero de la gente.

Los hechos por los que la presunta víctima inició una denuncia contra Marley habrían ocurrido en 1997, cuando Molina tenía 17 años de edad, actualmente tiene 44. En diálogo con Germán Paoloski, el conductor de Survivor: Expedición Robinson hizo su descargo en la causa que le adjudican por corrupción de menores.

Marley habló en El noticiero de la gente, y negó las acusaciones en su contra. Foto: Captura de video Telefe.

Por un lado, el astro de Telefe enfatizó que la denuncia lo "tomó por sorpresa". "Estoy acá hablando básicamente por mis hijos, por Mirko y por Milenka, que es una bebé muy esperada. Entonces en el segundo más importante de mi vida, aparece esto, que son todas falsedades, que vino obviamente con pedido de dinero, amenazas", comenzó Marley al aire en la pantalla de Telefe.

Luego, el conductor agregó: "Hoy ya me presenté a través de mis abogados en la Justicia, y por supuesto tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso".

Por otro lado, Marley expresó que conoce al hombre que formulá la denuncia por corrupción de menores. "Fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad, los dos éramos grandes. Es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas al respecto".

Por otro lado, Marley enfantizó que el vínculo con el denunciante fue muy "lindo y sano" durante los dos o tres años que duró. Además, el conductor remarcó su incomodidad por tener que hablar sobre aspectos de su sexualidad y su vida privada. "Él se muda a los Estados Unidos en el año 2002, yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas. Tanto es así, que el se casó y yo conocí al marido. Teníamos un muy buen vínculo", explicó el conductor.

Luego, sobre el origen de la denuncia, Marley contó: "Un día, en el año 2022 se comunica conmigo y me dice que estaba lleno de deudas, y que necesitaba mi ayuda. Me pide una cifra gigante en dólares para que lo ayudara. Yo no tenía plata en ese momento, y le dije 'en este momento no puedo'. No le cayó muy bien eso, y como que la relación se enfrió. Y el año pasado de repente aparec con exigencias y amenazas diciéndome 'tenés que comunicarte con mi abogado, si no lo hacés vamos a ir a la prensa a contar todo'. Me extorsionó, tento todas las pruebas grabadas y listas para presentar a la Justicia".