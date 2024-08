Jorge Rial destruyó a Yuyito González: "Puede entrar a Olivos porque ya está registrada desde..."

Hace pocos días, Javier Milei y Yuyito González confirmaron su romance y Jorge Rial se ha puesto más picante que nunca con la pareja, sobre todo con la exvedette.

"Le gusta la guita más que respirar. Le gusta la guita más que Yuyito...", dijo el periodista en su programa de Radio 10 para criticar al presidente de la Nación Argentina. Luego, irónicamente, lanzó que “era la jubilada a la que mejor que le iba".

Todo comenzó por una frase del periodista en su programa de Radio 10.

Este martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), le consultaron a Rial sobre esta controversial frase sobre la conductora de Empezar el día y él redobló la apuesta.

"Fue un chiste lo de jubilada, como yo, ¡si tiene mi edad ella! ¡Somos jubilados ya!. No dije que era la jubilada que más cobra, ¡sino a la que mejor le va! ¡Pero es un chiste, yo la quiero a Yuyito!", empezó diciendo Jorge Rial en la nota.

Esto fue lo que dijo Jorge Rial sobre Yuyito González en LAM

Y luego lanzó filoso: "La ventaja que tiene Yuyito es que ya puede entrar a Olivos porque está registra desde los noventa".

Después, LAM fue a buscar a la exvedette para que le respondiera al conductor de Argenzuela y ella dijo: "Ni me interesa lo que dice. Tengo un filtro absoluto en mi radar, no entra la mala onda. Las agresiones mediocres no me llaman para nada la atención".

La actriz expresó que no le interesa la palabra de Rial.

"No lo conozco bien, pero no me interesa hablar de él, no tengo nada en contra de él. Yo estoy en mi mundo", afirmó la actriz.