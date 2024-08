El rating del programa de Marley tras la denuncia en su contra por presunta corrupción de menores

Marley quedó este martes en el ojo de la tormenta por una denuncia judicial por presunta corrupción de menores, pero la acusación no repercutió en rating del reality que lidera el astro de Telefe, Survivor: Expedición Robinson, que de hecho mejoró su marca respecto a su anterior emision del lunes.

Con un promedio de 9.1 puntos de rating, el programa que conduce Marley se convirtió en la segunda propuesta más vista de la televisión abierta argentina de este martes, detrás de Escape perfecto (Telefe), que logró 9.3.

De esta manera, de momento queda en claro que la denuncia contra Marley, en la que un hombre que actualmente tiene 45 años acusa al astro de Telefe por corrupción de menores por unos hechos que habrían ocurrido en 1997, cuando la supuesta víctima, Adrián Alfredo Molina, tenía 17 años de edad.

La marca conseguida por el ciclo que encabeza Marley, no sólo habrá tranquilizado a los directivos del canal líder en materia de rating en el sentido de que la denuncia no tuvo impacto en las mediciones, sino que la señal este martes logró recuperar la victoria en el ranking, trofeo que el lunes le había arrebatado El Trece con The Floor, la conquista.

Marley, firme en el rating tras la denuncia en su contra. Foto: Instagram @marley_ok.

Concretamente, el top 5 de los programas más vistos de este martes quedó con el mencionado Escape perfecto en primer puesto con 9.3 puntos de rating, seguido del ciclo de Marley en segundo lugar con 9.1. En el tercer lugar quedó The Floor, la conquista con 9.0 puntos, mientras que la cuarta ubicación fue para Los 8 escalones de los tres millones (El Trece) con 8.5. Finalmente, en la quinta posición hubo un empate entre dos propuestas de Telefe, Melissa y Telefe Noticias, ambas con 8.3 puntos.