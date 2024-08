El perturbador detalle en las redes del denunciante de Marley que dejó a todos sin palabras

Marley está en el ojo de la tormenta. El famoso conductor de Telefe fue denunciado penalmente por Alfredo Adrián Molina, quien lo acusa por supuesta corrupción de menores.

El testimonio de la víctima se conoció este martes. Según el denunciante, conoció al presentador en los años '90 a través de una página web cuando tenía 17 años y entablaron una amistad.

Marley fue denunciado por supuesta corrupción de menores.

"Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias... Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años", dice una parte de la denuncia de Molina.

Tras darse a conocer esta información sobre Marley, las redes sociales se llenaron de comentarios contra el presentador. Pero también, hubieron otros internautas que comenzaron a investigar las redes de la víctima y del conductor y encontraron un detalle sumamente perturbador: Marley sigue en Instagram a Alfredo Adrián.

El conductor sigue a Molina en Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram de Alfredo Adrián Molina.

Asimismo, la figura de Telefe también le daba me gusta a las publicaciones del denunciante

El conductor dándole me gusta a una de las fotos de Alfredo Adrián. Créditos: captura de pantalla Instagram de Alfredo Adrián Molina.

Quienes se dieron cuenta de esto, dejaron expuesto en X (conocido anteriormente como Twitter) a la figura de Telefe con capturas de pantallas. "Marley todavía sigue al pibe que supuestamente abuso", dice uno de las publicaciones de la red social.