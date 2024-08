Luciana Salazar mostró su última cirugía en la cara

Luciana Salazar tiene fanatismo por la hegemonía de su cuerpo, la modelo comparte siempre con todos los diferentes tratamientos, y cirugías, a los que se somete para mantener su figura y su juventud, aunque contra el paso del tiempo tarde o temprano se pierde.

Salazar es militante de la vida sana, la comida saludable, el ejercicio diario y hace poco dio a conocer que tipo de suplementos y vitaminas toma ella y su hija Matilda para equilibrar la dieta pescetariana que mantienen.

El cambio estético de Luli Salazar

Aunque la empresaria es consciente que, a veces, y más al pasar los años, con eso simplemente no basta. Luciana es fiel a los tratamientos estéticos que incluyan someterse a un quirófano o no, para ayudarla a mantenerse en vigencia.

En este caso la blonda compartió con sus 3 millones de seguidores en instagram, una foto en donde se la ve en la camilla de un centro de belleza. Salazar les comentó a sus fans que decidió hacerse un nuevo procedimiento para seguir estando magnifica.

Luciana Salazar luciendo su espléndida figura

En la misma historia que subió a sus redes sociales arrobando la estética en donde estaba, la ex pareja de Martín Redrado escribió: “Hoy en Yellow Beauty Center me hice Ethérea, para tratar manchas solares y unificar el tono de la piel”.

Según la página web del lugar el tratamiento se hace mediante una máquina con un aplicador de luz pulsada intensa que permite tratar una amplia variedad de problemas cutáneos: marcas de acné, manchas de sol, cicatrices, lesiones vasculares, rosácea y rejuvenecimiento.

Hace unos días Luciana tuvo que salir a aclarar sobre el posteo que publicó mostrando el arsenal de medicamentos que ingiere por el tipo de alimentación que lleva tanto ella como su hija. La influencer eligió dialogar con Estefi Berardi en Mañanisima.

“Yo puedo decir qué tomo, pero no me quiero poner a explicar mucho porque no soy médica y sé que no me corresponde a mí. No voy a recomendar que otros tomen lo mismo que yo porque cada cuerpo es individual y sabe lo que necesita. No quiero ponerme en ese rol porque sino parece que estoy recomendando lo mismo que yo tomo, y no”, manifestó.