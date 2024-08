Cormillot opinó sobre la cantidad de pastillas que toma Luciana Salazar con su hija

El video que publicó Luciana Salazar en el que mostraba la cantidad de pastillas que ingiere diariamente junto a su hija Matilda, de sólo 6 años. En el fragmento, se podía ver que la modelo consume 15 píldoras de distinta índole, mientras que las niña otras 7.

Rápidamente la polémica sobre esta conducta disparó una ola de críticas y comentarios, que no tardó en recalar en una consulta al Doctor Cormillot, quien dio su punto de vista sobre el caso en una entrevista, donde aclaró de inicio que los niños no deben suplantar su alimentación como los adultos.

Luciana Salazar y su hija Matilda

"Si un médico le dio vitamina C porque no comía carne, es posible que no esté muy bien orientado, porque es un alimento que no es rico en esa vitamina" fue parte de la explicación de Alberto Cormillot, que además señaló que "En el tema de la alimentación, no lo digo solamente por Luciana, sino que en general hay como una ignorancia dichosa, porque la gente se maneja con 'creencia mata evidencia', y entonces bueno… Hoy son esos suplementos, dentro de un tiempo serán otros, y la gente va variando de creencias”.

Si bien intentó no puntualizar demasiado sobre el caso en particular de Luciana Salazar y su hija, el Doctor recomendó que los niños mantengan una buena alimentación y no acostumbrarlo a los medicamentos. “Yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable”.

El video se publicó como un intento de mostrar la "vida saludable" que practica Luciana junto a Matilda, desde la alimentación y el suplemento dietario. Sin embargo, Cormillot no cree que la mejor manera sea la de evitar alimentos sino complementarlos bien, y encontrar en ellos los suplementos necesarios para la vida. De hecho, recomendó que no se le den dietas restrictivas a los niños: “Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos, bueno, que la hagan para ellos, pero que no la hagan para los chicos”, cerró.