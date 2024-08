Se supo por qué Mariana Calabró fue a una médium: ¿reconciliación o mensaje con el más allá?

Marina Calabró elevó notablemente su perfil y se transmutó de narradora de la vida de los famosos a protagonizar una historia de enorme rebote mediático. La periodista asaltó las primeras planas con su intensa relación amorosa con el especialista en policiales, Rolando Barbano.

La hermana de Iliana atravesó una montaña rusa en ese lazo, desde que se conoció la noticia de un amor naciente, a la crisis, la separación, la mentada situación en los Martín Fierro donde le dedicó el premio y se chocó con una reacción helada de su hombre.

En todas esas marchas y contramarchas, Marina regresó a vivir un lazo con Rolando y se filtró que esa reconciliación era producto de un amarre, de una visita a una bruja para que la ayudé a conquistar de nuevo al periodista. “Aparentemente, Marina Calabró habría ido a ver una bruja para hacerle el famoso ´amarre´ a Rolando Barbano”, contó Pampito.

Dijeron que Marina ejecutó una brujería para reconquistar a Barbano.

El panelista de Intrusos agregó más detalles de esa desesperada maniobra de Calabró: “Una bruja de Santa Fe a la que Marina Calabró le pidió desesperada ´por favor, tráemelo de vuelta a Rolando Barbano y yo a cambio te compro el celular que vos quieras”.

Así se instaló la idea de un jugada controversial de la comunicadora. Empero, Marcela Tauro salió a explicar todo y desmintió a Pampito para revelar la verdad de todo este asunto. “Es mentira lo que contó Pampito, porque no fue a ver a una bruja”, asestó la histórica panelista de Intrusos.

Tauro contó la verdad del contacto de Calabró con una médium.

Revelan que Marina Calabró no le hizo un amarre a Barbano sino que recibió un mensaje de su padre

Y finalmente aclaró: “Era una medium, que no es lo mismo, y no fue ella. No hubo ‘agua de tanga’, ni un ‘amarre’, ni nada. Nunca se le fue el novio, ¡no es verdad! Lo que pasó es algo más serio. La medium se conecta con los muertos, había una señora que tenía un mensaje del papá para Marina y fue contactada por eso”.