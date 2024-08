Marina Calabró destruyó a una propuesta de Eltrece: "No está logrado de..."

El pasado lunes 19 de agosto, llegó a Eltrece una nueva propuesta: The Floor, la conquista. Este programa de entretenimiento es conducido por Guido Kaczka, de lunes a viernes a las 22.15 h. El estreno del ciclo logró conseguir el mayor rating de aquella jornada, al realizar 12,4 puntos, superando a Telefe después de que el canal de las tres pelotas se mantuviera intacto en el primer lugar.

Sin embargo, a pesar de la buena cifra conseguida por The Floor, la conquista, Marina Calabró fue muy crítica con la propuesta en su programa radial de "El Observador".

La politóloga habló sin pelos en la lengua sobre "The Floor, la conquista".

"Es cierto que yo subestimé el rating en el día del debut de 'The Floor' pero igual voy a decir algo en mi favor. Yo no tuve en cuenta que era el estreno, pensé más en un rating consolidado. Sí me hago cargo que me quedé corta, pero es que no me gusta el programa, el formato ni la puesta argentina", admitió la periodista.

Y luego enumeró las fallas del ciclo: "Por lo menos faltan tres cámaras y hay de distintas generación. También faltó, por los menos, cinco metros de tiro de cámara. ¡Falta luz! Bueno, listo ¡la fiscalía descansa!. El programa no está logrado de puesta, ¡es mucho mejor la versión internacional!".

El ciclo de entretenimiento es conducido por Guido Kaczka. Créditos: X @guidokaczkaofc.

No obstante, Marina Calabró reconoció el trabajo del conductor: "Guido Kaczka es lo más, ¡lo amamos! Todo lo hace bien. Creo que es uno de los tres mejores conductores de la televisión y uno de los dos mejores productores generales".