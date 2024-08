La periodista que declaró en la causa de Fabiola Yañez contó que vio en la ex Primera Dama

La periodista Alicia Barrios, quien tuvo primer conocimiento sobre la violencia que Alberto Fernández ejercía sobre Fabiola Yañez, por lo que fue llamada a declarar en la causa penal, pasó por le programa de Mirtha Legrand y habló sobre el caso.

En la edición de La Noche de Mirtha, se volvió a tocar el escándalo que se desató a partir de las denuncias de arreglos con los seguros contratados desde Casa Rosada, que llevó a descubrir que el presidente mantenía una relación violenta con la Primera Dama.

Mirtha sumó a Alicia Barrios entre sus invitados de la noche

Una de las invitadas era Alicia Barrios, quien declaró dos horas sobre la causa, y fue muy dura contra Alberto en el programa de anoche. "Decime una cosa, este hombre ¿A quién puede excitar?" se preguntaba extrañada mientras introducía su mirada al caso.

Luego, dio detalles sobre la situación que se encontró al hablar con Fabiola Yañez. "Es una mujer inteligente" comenzó, para luego agregar que fue "ninguneada" durante su paso por la Quinta de Olivos y en la relación con el ex presidente, lo que la llevó a tener "una enfermedad emocional", producto principalmente de que ella "lo amaba demasiado".

Mirtha Legrand no se quedó atrás, y también disparó contra el ex mandatario. Fiel a su estilo frontal, dijo que no puede entender cómo podía ser "tan mujeriego", para llevar a sentar en el Sillón de Rivadavia a "tantas mujeres". A su vez, dejó en claro que considera que hubo mucha gente que guardó silencio. "Había una Primera Dama escondida y maltratada, el personal de Olivos debía saberlo".