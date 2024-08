El dramático relato de Pablo Alarcón sobre su salud tras ser operado a corazón abierto

Pablo Alarcón participó como invitado especial en Almorzando con Juana y compartió detalles sobre sus recientes problemas de salud. El actor de 77 años, quien había estado ausente de los medios para recuperarse, reveló que en mayo fue internado por una neumonía bilateral y posteriormente se sometió a una operación del corazón. El actor, visiblemente delgado, bromeó sobre su pérdida de peso cuando Juana Viale lo presentó. “Perdí 12 kilos, no tenía más”, comentó con humor.

Asimismo, Pablo Alarcón destacó que recibió el alta médica justo el día anterior a su aparición en el programa. A pesar de sus preocupaciones, expresó su entusiasmo por volver a los medios. “Fue un ‘¿vuelvo o no vuelvo?’, pero me invitó Juanita y tenía que venir”, dijo con emoción, señalando su deseo de retomar su vida profesional después de un periodo de convalecencia.

Durante la entrevista, Pablo Alarcón explicó que inicialmente pensó que tenía un resfriado común. Sin embargo, tras ser atendido en el Hospital Tornú y luego en el IAC, los médicos descubrieron que tenía un problema cardíaco con una válvula tapada. “Sentía que estaba engripado. Decidieron tratar la neumonía y luego me operaron del corazón, me cambiaron una válvula y me hicieron un bypass”, relató la emblemática figura detallando su experiencia.

“Fue una operación a corazón abierto”, aclaró el actor. Reflexionó sobre sus pensamientos antes de la cirugía, que incluían preocupaciones sobre su posible muerte. Sin embargo, decidió enfrentar la situación con valentía. “Es una experiencia que tengo que pasar con los ojos bien abiertos y nada más”, expresó el artista.

Alarcón también comentó sobre su experiencia durante la internación, mencionando que había tomado frío mientras realizaba una obra de teatro, lo que condujo a la neumonía. “Pensaba que era un resfriado y tomaba Aspirina hasta que un médico me diagnosticó correctamente”, explicó el intérprete de innumerables personajes.

Finalmente, al ser consultado sobre su colega Roly Serrano, quien también estaba internado en la misma clínica tras un accidente de auto, Alarcón dijo que Serrano sufre de narcolepsia y que se durmió al volante. “Está mejor, lo trasladaron a una clínica de rehabilitación”, informó. Para cerrar, el artista concluyó hablando sobre su nuevo proyecto teatral, Pan y circo, poco pan y mucho circo, que explora la política argentina y el miedo a criticar a los políticos.