Pablo Alarcón dejó la internación tras dos meses: “Llegué a…”

El reconocido actor argentino Pablo Alarcón se encuentra atravesando un cuadro complejo de salud. Su calvario comenzó hace dos meses atrás, debido a una pulmonía bilateral que derivó en una delicada operación a corazón abierto.

Su delicado estado angustió a sus allegados y a los seguidores que velaban por su pronta recuperación. En la actualidad, el artista obtuvo el alta médica y decidió compartir la intimidad del difícil batalla que debió enfrentar.

"Pensé que me moría porque fue una operación a corazón abierto y pensé: 'a lo mejor todo termina acá'. Hablé con mis hijas, Antonella y Agostina, con la madre (la actriz Claribel Medina), les dije dónde estaban los papeles, las llaves del auto, de la casa. Pensé que no la contaba y acá estoy", manifestó el actor.

En diálogo con La Nación, Pablo Alarcón enfatizó la relevancia del apoyo familiar durante el duro proceso que vivió. "Me despedí porque pensé que quizá terminaba todo ahí. Claribel y mis hijas estuvieron muy cerca, me sentí acompañado por ellas y por mis amigos. Antonella, mi hija mayor, me visitaba todos los días y Agostina, mi hija menor, vino de Miami, que es la ciudad en la que vive. Yo no quería que viniera porque pensaba que iba a verme morir y para qué, pero quiso venir y me hizo bien. Venían las tres todos los días a verme y acá estoy".

Sobre el momento de recibir el alta, Alarcón expresó: "Mucha emoción. Salí y vine a casa, que es un PH, y para poder subir las escaleras mi hija tuvo que empujarme porque no tenía fuerzas. Me senté un rato y a las dos horas quise salir".

En cuanto a si modificaría algún hábito cotidiano tras esta experiencia, el actor fue claro: "No, porque soy un tipo muy prolijo con las comidas, camino todos los días una hora. Y ahora aprovecho las horas de sol para salir un rato". El testimonio de Pablo Alarcón es un recordatorio de la importancia de la familia y el cuidado personal en momentos críticos de salud, y una muestra de su fortaleza y resiliencia.