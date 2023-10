La hija de Pablo Alarcón contó cómo se las rebusca en Miami

Hace unas semanas, el actor Pablo Alarcón sorprendió a todos cuando se conoció que actuó a la gorra en el barrio porteño de Recoleta. Ahora, se supo que su hija, Agostina Alarcón, hizo lo mismo, pero en Miami.



“La gente piensa que es fácil, pero no. Acá es todo muy caro”, comentó la joven en diálogo con TN Show. “Me costó mucho encontrar un equilibrio y todavía me cuesta. Trabajo para sobrevivir, pero hago cosas que me gustan. No estoy dispuesta a dejar de lado mi primer amor, que es actuar”, agregó.



Sobre la noticia de que su padre, Pablo Alarcón, había hecho teatro callejero, Agostina no pudo ocultar todo su orgullo. “Yo lo admiro. Me llena de emoción”, expresó en la charla con el citado medio.

Agostina, la hija de Pablo Alarcón, contó cómo se las rebusca para vivir en Miami. Foto: @gogialarcon.



Agostina Alarcón viajó a Estados Unidos por haber recibido una beca. Allí, comparte alquiler con su novio en Miami. “Quizá termino la universidad y me vuelvo para allá”, sostuvo la joven. “Aprecio tanto la belleza de nuestro país. Lamentablemente nuestra economía no nos favorece, pero es complicado en cualquier lado al que vayas”, añadió.



En cuando a cómo se las rebusca para para vivir, Agostina Alarcón contó: “Tuve mil millones de trabajos. Me costó mucho llegar a donde estoy. Cuando llegué, conocía a una sola persona, que hoy es una de mis más grandes amigas”.



Entre esos tantos trabajos que tuvo, la hija del actor Pablo Alarcón sorprendió con algunos bastante impensados. “Empezamos a hacer algo así como teatro callejero. Bailaba al lado de ella disfrazada de dinosaurio y pesábamos la gorra. También estuve en una cafetería sirviendo jugos, en un circo e hice delivery. Ahora vendo ropa vintage y, además, estoy como bartender los viernes y sábados. Eso me ayuda a ahorrar un poquito y a estar más suelta con la economía”, describió.

Agostina, la hija de Pablo Alarcón habló de su emprendimiento de ropa vintage. Foto: @gogialarcon.



En ese sentido, se explayó sobre su faceta de emprendedora de ropa vintage. “Mi mamá es la reina de la ropa antigua, así que siempre tuve ese mismo gusto. Tenía 600 dólares ahorrados y quería ver qué podía hacer con eso. Fui a varias tiendas vintage, compré 73 prendas y les saqué fotos”, explicó Agostina Alarcón.



“Publiqué toda la ropa y en tres meses me quedé sin nada. Recuperé lo que había invertido y gané casi el triple. Ahora tengo un stock, llevo lo que me encargan al correo y mando a distintos destinos. Es entretenido porque estoy casi siempre de paseo”, agregó.