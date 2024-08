20 millones de pesos: por qué Mica Viciconte debe esa suma de dinero

Mica Viciconte y su abogado, Roberto Castillo, quedaron en medio de un millonario escándalo judicial en el que les reclaman 20 millones de pesos tras problemas con el alquiler de una propiedad. Una situación que generó tanta incertidumbre como controversia.

A finales de abril, la ex Combate había mostrado su inmenso entusiasmo por estar estrenando un nuevo hogar junto a su pareja Fabián Cubero, como parte de la familia ensamblada que forma junto a su hijo Luca, y las adolescentes Indiana, Sienna y Allegra -fruto de la relación que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann-.

Mica Viciconte en problemas.

Sin embargo, más allá de que por las redes sociales podía evidenciarse una enorme felicidad por la nueva residencia de la familia, de fondo se iniciaba una fuerte disputa legal alrededor de la anterior vivienda en la que convivían. Todo esto fue escalando a niveles impensados.

¿Qué pasó? Resulta que con los propietarios del lugar que anteriormente alquilaban las cosas no terminaron muy bien que digamos. Tal es así que, al querer finalizar el contrato, se les elevó un reclamo de dinero por una suma que supera los 20 millones de pesos.

Tanto la panelista de Ariel en su salsa como su abogado, quien cabe recordar que es pareja de Cinthia Fernández, subieron a sus redes sociales el escrito que presentaron en Tribunales. Allí se puede ver un documento con sus datos y un título que dicta “formula denuncia, solicita ser tenidos como particular damnificado”.

Si bien Mica Viciconte se llamó a silencio, quien sí terminó dando detalles de esta causa judicial fue Roberto Castillo. "Mica alquiló una casa en un barrio cerrado y puso sus propiedades como garantía. Al momento de firmar el contrato, el dueño (abogado) aprovechándose del desconocimiento de ella le prorrogó la competencia a Santa Fe", comenzó explicando en diálogo con Pronto.

La denuncia judicial que mostró Mica Viciconte en sus redes.

"El contrato decía que la casa estaba en unas condiciones óptimas lo cual no era cierto. Al momento de ingresar Mica le avisa al dueño sobre estos desperfectos y le dicen que no se preocupara, que no se los iba a reclamar. Cuando termina el contrato de alquiler, Viciconte pinta la casa íntegramente y la devuelve a la persona que le envió el dueño", siguió explicando.

"Esta persona le reclama a Mica montos siderales, de hoy actualizado serán unos 20 millones de pesos en concepto de roturas de las cosas que ya estaban rotas al inicio. Y a su vez no le reintegra el depósito. Lo que hicimos fue denunciarlo por estafa por retención indebida acá en Buenos Aires", sentenció el abogado.