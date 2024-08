María Eugenia Ritó quedó envuelta en un escándalo policial: el motivo

Este jueves en Los Ángeles de la Mañana (LAM), se dio a conocer que María Eugenia Ritó quedó envuelta en un escándalo policial el pasado sábado a la madrugada y mostraron el video.

"El domingo temprano, me llegaron unos videos de una persona que en la noche del sábado estaba durmiendo y se despertó porque escuchó unos gritos en la calle. Esto pasó en Microcentro y cuando miró hacia afuera, se da cuenta, la reconoce y dice: '¿Esa no es María Eugenia Ritó?'", contó Pepe Ochoa.

Pepe Ochoa contó detalles de lo ocurrido con la exvedette. Créditos: Instagram Mariaeugeniarito.

"En los videos lo que se ve es a Ritó con el auto chocado. No chocó a otro auto, sino que hizo una maniobra y embistió contra uno de esos basureros que están ahí fijos. Y que nunca quiso identificarse, porque la policía le pidió documentos y le pedía un test de alcoholemia, pero se negó a todo. Y se fue", reveló el panelista.

Luego, Ochoa comentó que estuvo en contacto con la exvedette por el tema, pero que ella desmintió todo. "Hablé con María Eugenia y ella, obviamente, me desmiente todo. Me dijo: 'No, no pasó nada, fue una tontera'. Es lo único que dijo, pero estos son los videos", lanzó el periodista de espectáculos.

Esto fue lo que contaron en LAM sobre el escándalo policial en el que estuvo envuelta María Eugenia Ritó

"Igual hay que hablar con sinceridad: no está caminando bien, parece como que se caía. Está alcoholizada. Eso refleja las imágenes", fue la opinión de una de las angelitas.

Momentos después, María Eugenia Ritó se comunicó nuevamente con Ochoa y le envió un audio en medio del programa. "No pasó nada, tengo el auto acá en casa. Está todo tranquilo, estamos bárbaro, no pasó nada. Fue un toquecito, nada más. Y bueno, como a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra", contó la bailarina.