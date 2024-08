El contundente dato que revelaron de "Furia" tras su polémico episodio en Uruguay: "Un alto directivo de Telefe..."

Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia", es noticia de nuevo. El pasado martes 20 de agosto, se realizó la 45° edición de la "Cena de Famosos" en Montevideo, Uruguay. En este evento, las celebridades son invitadas para servir las mesas durante la gala y recaudar fondos para la Fundación ProCasmu.

Una de las famosas que participó en la "Cena de Famosos" fue la exconcursante de Gran Hermano 2023, y de nuevo la polémica se hizo presente. Y es que en el evento benéfico se vivió una situación muy confusa cuando Scaglione no quiso hablar con la prensa argentina y le pidió a los gritos a un corresponsal de América TV que borrara todas las imágenes que tuviera de ella.

Mirá el video del escandaloso momento de Furia en Uruguay

"Dame tu cámara, no me podés grabar cuando yo te dije que no te doy una nota, dame la cámara, borrá eso, pendejo de mier**", dice "Furia" en la grabación.

Este escándalo se abordó en distintos programas, y uno de ellos fue A la tarde. Gustavo Descalzi, corresponsal del programa en Uruguay, dialogó con Karina Mazzocco y brindó más detalles del controversial episodio.

La exconcursante del reality fue protagonista de una polémica en Uruguay.

"Ella se robó todas las miradas detrás de este escándalo. Un alto directivo de Telefe me dice que fue un gran error esta muchacha", reveló Descalzi.

"Se están replanteando en la interna del canal para que no vuelvan a ocurrir. Ella siempre fue así, están preocupados porque ella está hablando muy mal de Telefe. Está diciendo que GH fue un fraude, que le robaron el premio y en el Canal 10 de Montevideo nunca les había pasado que salga 'Furia' a hablar mal de ellos", explicó el corresponsal.