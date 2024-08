Sin pelos en la lengua, Noelia Marzol habló sobre Fátima Flórez: "Fátima es muy bicha, van a ver que..."

En abril de este año, Javier Milei anunció su separación de Fátima Flórez a través de su cuenta de X (@JMilei). "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", comunicó el presidente de la Nación Argentina.

Pero el mandatario ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. A cuatro meses de su ruptura con la actriz, Javier Milei se encuentra en pareja con Yuyito González. La exvedette había asistido a la presentación del libro del político en el mes de mayo, pero fue en julio cuando los rumores de un posible romance se acrecentaron fuertemente.

El presidente y la actriz terminaron su relación en abril de este año.

Finalmente, hace pocos días, la conductora de Empezar el día, de El Nueve, confirmó su relación con Milei.

Por otro lado, Fátima Flórez mantuvo un perfil muy bajo cuando se separó del presidente. Sin embargo, ahora que el líder de La Libertad Avanza blanqueó su romance con González, la actriz le dio una nota a Intrusos.

Esto fue lo que dijo Fátima Flórez en Intrusos sobre el romance de Javier Milei y Yuyito González

"La noticia no me tomó de ninguna manera ¡Me tomo una gaseosa ahora!”, expresó Fátima con aire despreocupado. Pero cuando le preguntaron por la famosa entrevista que Yuyito le hizo a Javier Milei cuando estaba en pareja con ella, Flórez contestó contundentemente: "¡No tengo idea! ¡Esa no es una pregunta que me tengan que hacer a mí! Y yo no necesito ningún diario del lunes, tengo las cosas muy claras ¡No tengo por qué contestar esto, se lo tendrán que preguntar a otra gente!".

Asimismo, cuando le consultaron si imitaría a Yuyito González en su próximo show, ella lanzó una risita pícara y respondió: "No todo el mundo es imitable".

Noelia Marzol habló sobre Flórez en "Pasó en América". Créditos: Instagram Noeliamarzolok.

Este tema se abordó en Pasó en América, de América TV, y Noelia Marzol no dudó en dar su opinión al respecto: "Fátima es muy bicha, para mí hay que esperar hasta la temporada y van a ver a ver que va a tirar algún indicio ¡porque le conviene, además!".