Tamara Pettinato, durísima contra Bendita y Beto Casella: "Ellos fueron los que me echaron"

Tras el escándalo por los videos de Tamara Pettinato en el despacho de Casa Rosada, la periodista reapareció en los distintos programas en los que participa, aunque en Bendita, el ciclo conducido por Beto Casella, parece que nada volvió a ser lo mismo.

Es que el conductor del exitoso ciclo le pidió al productor que le diga a Tamara que se tome unos días, hasta que la situación se calme. Sin embargo, la panelista no estuvo de acuerdo con ello. "No tengo nada para decir. Ellos me pidieron que me tome unos días, ellos sabrán por qué" dijo, mientras aclaró que "no renuncié y volveré cuando ellos me lo digan".

Tamara y Beto durante una emisión de Bendita

Sin embargo, esto se contrapone con lo dicho por el productor Leo González, quien dijo que ella habría escrito que no volvía más "después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve". En ese tono, el gerente del canal dijo que acompañarán la decisión de Casella y su equipo, quienes hace más de 10 años llevan adelante uno de los programas más exitosos de la televisión.

Beto Casella apenas viralizado el video durante su programa

Tamara Pettinato, sin embargo, parece no estar enterada de que su alejamiento esté confirmado, y espera la comunicación oficial del canal. "A mí me pidieron que no vaya esta semana y es todo lo que sé. A mí me tienen que avisar ellos que son los que me dieron de baja esta semana" cerró. Evidentemente, la relación está partida.