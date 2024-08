Se supo la fecha en la que Gran Hermano vuelve a Telefé con una nueva y renovada edición

Tras la exitosa última edición de Gran Hermano, desde Telefé no quieren dejar bajar la espuma en la gente y planean dar inicio a una nueva edición más pronto de lo esperado.

Según reveló el periodista Agustín Rey, la idea del canal es dar inicio al reality más famoso para los primeros días de diciembre, y así acompañar a las familias durante las fiestas y, por supuesto, el verano. La conducción estaría nuevamente a cargo de Santiago del Moro.

Santiago del Moro continuará al frente de Gran Hermano

Pero no son las únicas novedades. La casa más famosa del país tendrá algunas sorpresas para aportarle algo nuevo, una estrategia que suele suceder para no gastar este formato tan exitoso. Si bien no hay confirmación oficial, el periodista de espectáculos anticipó que se espera "una edición salvaje", y trajo como ejemplo lo que está sucediendo en la versión chilena de Gran Hermano, que de hecho está siendo grabada en Argentina.

Es que la casa en la mencionada edición ha sido modificada para, por ejemplo, llevar a los perdedores de la prueba semanal a una habitación especial que carece de las comodidades que tienen las otras habitaciones. De esta manera, eleva el nivel de competencia que habrá en las pruebas.

Otro elemento que no se descarta es la presencia de uno o algunos famosos dentro de los "hermanitos", que aún no han sido seleccionados, aunque sí cuenta con una gran cantidad de inscriptos.

Por último, desde el canal habrían decidido acortar la duración del programa, considerando que las últimas semanas de la edición 2023 tuvo un notable descenso de rating. Al parecer, todo está listo para volver a disfrutar de un nuevo Gran Hermano.