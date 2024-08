Revelan por qué Alberto Fernández eligió a Fabiola Yañez como primera dama en lugar de otra conocida mujer

A medida de que salen nuevos datos a la luz luego de que Fabiola Yañez denunciara a Alberto Fernández por violencia de género, Fabián Doman dio detalles sobre cómo llegó la actriz y periodista a convertirse en primera dama.

En diálogo con LAM (América), Doman sorprendió al revelar algunos aspectos del detrás de escena del comienzo de la relación entre Fernández y Yañez. "En el año 2019, le pregunté a Alberto en un reportaje si se iba a casar con Fabiola, y yo me di cuenta que le molestó la pregunta", comenzó el periodista sobre su consulta que inquietó al exmandatario.

Acto seguido, Fabián Doman recordó que cuando Alberto Fernández asistió al debate presidencial previo a resultar electo, entró con Fabiola Yañez de la mano. Además, el comunicador remarcó que en ese momento tenía la información de que no "estaba decidido" que la artista iba a ser la primera dama.

Fabiola Yañez denunció recientemente a Alberto Fernández por violencia de género. Foto: Captura de video Infobae.

"Había otra persona, otra mujer... Fue una discusión de campaña, pero Alberto eligió a Fabiola", coincidió Fabián Doman sobre las versiones que indican que el romance con Fabiola Yañez fue una estrategia del expresidente y su entorno para favorecer su imagen.

Por su parte, cuando Yanina Latorre le preguntó al entrevistado sobre por qué Alberto Fernández eligió a Fabiola Yañez y no a la otra mujer, cuyo nombre no fue revelado, Fabián Doman respondió respecto a la tan comentada candidata en cuestión: "Me parece que le tenían miedo como primera dama, por la personalidad, por inteligente, podría decir diez elogios sobre ella".

Finalmente, al referirse a la denuncia de Yañez contra Fernández, Doman enfatizó: "Yo le creo a Fabiola, porque creo siempre, salvo que vea que sea muy trucho el tema, que en este caso no lo veo. Ahora, tenés que comprobarlo judicialmente, y es un camino que no va a ser corto y tiene que ser muy serio".