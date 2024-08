La famosa ex Gran Hermano que contó cómo fue su único encuentro con Alberto Fernández

En las últimas dos semanas, se han multiplicado los rumores sobre presuntos encuentros entre Alberto Fernández y algunas famosas. Más allá de los videos íntimos que se filtraron con Tamara Pettinato en la Casa Rosada, la periodista Guadalupe Vázquez aseguró que el expresidente tuvo una audiencia de más de dos horas con una conocida exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig.

"Ya había sido diputada entre 2019 y 2021, después se inclinó por el mundo del espectáculo y participó de dos realities, Gran Hermano y el Bailando. Era mejor participante de reality que diputada porque no presentó ningún proyecto", deslizó Vázquez en Guadavibes (Neura) antes de dar el nombre de la ex Gran Hermano en cuestión.

Luego, la periodista apuntó directo contra la exintegrante del popular reality al revelar: "Pero miren quién tuvo una audiencia en Casa Rosada con Alberto Fernández el 30 de diciembre del 2020, de 143 minutos: Romina Uhrig. Cuántas audiencias... cada uno sabe en qué ocupa su tiempo".

Alberto Fernández, en medio de rumores de encuentro con una exparticipante de Gran Hermano. Foto: NA.

En tanto que en diálogo con el programa Basta Baby (Radio Rivadavia), Romina Uhrig desmintió categóricamente la presunta audiencia con Alberto Fernández al subrayar: "No, por Dios. Por mis tres hijas".

Además, la ex Gran Hermano subrayó sobre su único encuentro con el expresidente: "Con Alberto solamente con mis compañeros, el día que estaba permitido, a distancia, con barbijo. Era público".

Refutando con más énfasis la versión de que tuvo un encuentro a solas con Alberto Fernández en el despacho presidencial, Romina Uhrig insistió: "Jamás estuve con Alberto en la Casa Rosada. No pisé. Con el colegio pasé a la Casa Rosada cuando fui a conocer. Jamás, sino lo digo".

Romina Uhgirg, la exparticipante de Gran Hermano que negó un encuentro a solas con Alberto Fernández. Foto: Captura de video Telefe.

Por último, sobre la versión de Guadalupe Vázquez sobre la supuesta audiencia con Alberto Fernández, Romina Uhrig apuntó: "No sé de dónde lo saca, es una mentira. No entiendo qué salgan a decir una mentira así. Si es verdad que estuvo con tantas minas como se dice, que saque a las minas que estuvo con Alberto, pero no vengan a mentir que estuvo conmigo. Nunca estuve ni una reunión. Ni por trabajo, ni por garch*. Menos por eso, por Dios".