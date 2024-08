La confesión de Cazzu tras el casamiento de Nodal y Ángela Aguilar

Hace unas semanas, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en una ceremonia privada. Inmediatamente, todas las miradas se posaron en Cazzu, quien fuera pareja del artista mexicano y que sorprendió al cerrar sus redes sociales.



Al regresar a la Argentina, la cantante se enfocó en la crianza de su hija y reapareció ahora después de varios meses de ausencia mediática, no para hablar de la actual relación de su ex, sino para contar cómo es la transformación que está experimentando.



En una entrevista por streaming, Cazzu explicó por qué decidió cerrar sus cuentas en las redes sociales. “Me fui de las redes sociales porque ahí hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, comentó.



“Entonces, dije que ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”, agregó Cazzu, quien había sorprendido a sus seguidores y fans por su decisión de no tener más sus cuentas de redes sociales.



Sobre cómo repercutió esta decisión en su día a día, la artista comentó que fue un paso adelante y que los resultados fueron muy positivos. “Realmente no me atormenta. Creo que esa fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo”, subrayó.

Cazzu explicó por qué cerró sus redes sociales tras el casamiento de Nodal y Ángela Aguilar.



Por último, Cazzu analizó cómo hay que tomarse los comentarios que se reciben en las redes sociales cuando se es una persona pública, que es imposible tener la aceptación de todos y que siempre se van a recibir mensajes ofensivos.



“Empecé por entender que en las redes sociales hay un montón de gente que, no importa lo que hagas, no les gusta; no importa lo que hagas, te odian y mañana te aman”, concluyó Cazzu sobre su decisión de cerrar las redes sociales.