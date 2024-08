El secreto de Wanda Nara en su divorcio con Icardi: "Siente que la China..."

Siempre hay una vuelta de tuerca más en el sonado divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. En este caso, porque la China Suárez fue a ver a L- Gante en la presentación de su nuevo tema, Celda 4, pero sin la presencia de Wanda.

Respecto a esto, Paula Varela habló en Socios del Espectáculo y contó sin vueltas: "Wanda venía medio aburrida con Icardi, que lo de la China Suárez no terminó de superarlo, de hecho se armó entre ellas una batalla naval, si una se pone una cosa, la otra también. Cuentas truchas para seguirse, mirarse. Lo de L-Gante a Wanda que dice ‘no me importa, ni lo ví’, mentira, le molestó muchísimo que la China fuera a verlo. Siente que Eugenia va detrás de los pasos de ella siempre. Dicen que Wanda pidió a la China para Bake Off. ¡Mirá que maldad!".

Este viernes, Catriel y Paco Amoroso presentaron Baño María en el Movistar Arena, reconocido recinto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. El dúo agotó las 15 mil entradas disponibles y se vivió una verdadera fiesta, aunque la estelar presencia de Wanda Nara se llevó todos los flashes.

La pareja tiene dos hijos en común

Esto sucedió al cierre del show, con la aparición de la mediática en el escenario y desatando el descontrol absoluto de todos los fans. Una vez presentada, deleitó al público cantando su tema insignia Bad Bitch acompañada por el dúo musical. ¿Dato de color? Terminó hasta besándose con ambos jóvenes arriba del escenario.

Vistiendo un catsuit negro y con grandes anteojos, la famosa sorprendió a todos con su aparición. Irrumpió en el escenario fiel a su estilo, jugando al misterio con una capucha que cubría toda su cabeza, y revelando su identidad segundos más tarde para causar un furor por completo.

La mediática estuvo en el Movistar Arena y fue furor

Esta aparición de Wanda Nara sobre un escenario quedará en el registro como su debut en vivo como cantante, ya que, hasta el momento, nunca dio un recital en este nuevo rol. Por supuesto, las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales.