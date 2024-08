Floppy Tesouro reveló cómo fue su noche con Mauro Icardi en medio de una crisis con Wanda Nara

Explotó por los aires. En ese momento se produjo un rebote mayúsculo por la aparición de una mujer famosa en el medio de la mediatizada pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi y que no se trataba de la China Suárez, sino de Floppy Tesouro, que protagonizó una situación resonante.

En el contexto de la turbulenta relación de la mediática y el futbolista, que se caracterizó en los últimos años por una montaña rusa de cambios de estado, con crisis profundas, con alejamientos, con separaciones temporales e incluso con el reciente divorcio confirmado.

En todo ese panorama, en uno de los periodos en los que Wanda abandonó Turquía y se instaló en Buenos Aires para construir una relación muy cercana, extremadamente, con L-Gante se produjo una noche muy peculiar de Icardi con Tesouro en una disco.

Una foto que colgó el delantero sorprendió a todos, porque se lo veía con la modelo en el contexto de un boliche, de las luces, de la música fuerte, de las copas de champagne. Así se especuló fuerte con una posible conexión pasional, de un enrolamiento furioso.

Tras un tiempo prudencial de ese instante, Floppy recordó todo eso en su visita a Socios del espectáculo y reveló qué sucedió con Mauro en esa ocasión. “No pasó nada. No soy una negadora, sino se los digo”, perjuró con mucha seguridad en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En pos de profundizar en las circunstancias, en esa velada con Icardi, Tesouro narró: “Fui una noche a Tequila, él estaba en la mesa de al lado, sacó una foto general con su grupo de amigos y mis amigas. Él estaba en una separación de Wanda y me arrobó. Fui una noche a Tequila, él estaba en la mesa de al lado, sacó una foto general con su grupo de amigos y mis amigas”.

La noche que Icardi estuvo con Floppy.

Floppy Tesouro recordó la noche que compartió con Mauro Icardi

Incluso se animó a explicar los motivos por los que no publicó esa imagen en sus redes: “Yo no compartí la foto porque soy mujer, mamá y entiendo que a veces uno puede tener una pelea y qué mejor que meterse con una colega que está sola”. Hasta graficó su relación con Nara: “Yo he ido a la casa de Wanda a los cumpleaños de sus hijos. Lo conocía y lo saludé cordial”