Baby Etchecopar se sinceró y reveló lo mal que la pasó en "La noche de Mirtha": "Fue insoportable"

El pasado sábado, Mirtha Legrand recibió en "la mesaza" a: Baby Etchecopar, periodista; Alfredo Casero, actor; Mónica Gutiérrez, periodista; y Carlos Ruckauf, Exvicepresidente de Argentina. Y las cosas se pusieron muy tensas.

Y es que Casero fue el protagonista de la noche por tener varios cruces con los invitados al programa. Uno de los momentos más fuertes de la emisión fue cuando el humorista lanzó un contundente descargo contra el rol del periodismo en los últimos años. El actor insistió en denunciar una especie de conjura de los medios de comunicación en general "para usar la mentira y el revoleo de esta mina (por Fabiola Yáñez), tapando cosas más importantes".

Los invitados al programa de Mirtha Legrand del pasado sábado. Créditos: Instagram Mirthalegrand.

Gutiérrez fue la primera en responderle al artista. Y aunque Baby Etchecopar optó por el silencio en medio de todo este escándalo, el periodista se sintió tocado cuando Alfredo Casero le dijo "¿vos me vas a negar que ustedes trabajan por pauta?".

"No, yo no", contestó el comunicador. Pero el actor fue por más: "Vos saliste en la tele diciéndolo en lo de Fantino". "Yo en lo de Fantino dije: 'me llamó Larreta para ofrecerme 120 mil pesos por mes'. Me dijo Fantino: 'Baby estás en el aire'; 'sí, claro sé que estoy en el aire' le dije, y no los acepté, y lo conté al otro día en televisión. Yo soy el que menos gana en América y vendo mi propia publicidad", explicó el periodista, recordando los ataques que sufrió del kirchnerismo.

Así fue el fuerte cruce de Alfredo Casero con Mónica Gutiérrez y Baby Etchecopar en La noche de Mirtha

Luego de este escandaloso momento, este domingo Baby Etchecopar se expresó en su cuenta de X (@angeletchecopar) y confesó que no la pasó para nada bien en el programa de Mirtha Legrand.

La confesión de Etchecopar en X, tras su paso por "la mesaza". Créditos: captura de pantalla X @angeletchecopar.

"Realmente la pase incomodo en lo de Mirtha. El estado y la agresión de Casero fue insoportable. No se por qué está tan peleado con la industria. Y la verdad, acusarme de ensobrado por medio video sin ni siquiera haberlo visto entero, habla mal de él", fue el descargo que hizo el conductor de Basta Baby.