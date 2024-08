Yuyito González contó cómo fue que Javier Milei conoció a uno de sus hijos

La flamante pareja del Presidente Javier Milei, Yuyito González, contó que el mandatario ya conoció a su hijo, demostrando que la relación marcha sobre ruedas.

La conductora y ex vedette se mostró feliz al contestar preguntas sobre su nueva historia de amor, que ya no temen hacer pública, sobre todo a partir de que se los pudo ver besándose en público hace unos días.

A la salida del estudio de televisión desde donde graba sus programas de "Empezar el día", la ex pareja de Guillermo Coppola habló con la prensa donde respondió que Javier Milei conoció a su hijo, tras la pregunta si ya habían conocido a su familia. "Conoció a mi hijo Estefano, a las chicas no. Fue todo muy natural y normal, fue hermoso" remarcó.

A su vez, le consultaron si había conocido a Karina Milei, la hermana y una de las figuras más relevantes de la política nacional actual. "La conOcí en el Luna Park y ayer tuvimos la oportunidad de estar más tiempo juntas, conversamos, todo ameno, nada raro ni extraño” contestó, haciendo énfasis otra vez en la normalidad de los encuentros.

Yuyito González y Javier Milei en una de sus primeras apariciones públicas

Además, Yuyito González aclaró que no pretende cambiar su estilo de vida a partir de su relación con Javier Milei, contestando que no planea andar con seguridad especial, y que tiene una "vida súper normal y tranquila" que no planea cambiar.