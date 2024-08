Por qué Lucía Galán tuvo que viajar a España tras ser operada

Hace algunas semanas, Lucía Galán causó sorpresa en todos luego de explicar que sus médicos descubrieron la presencia de un quiste premaligno en la zona del páncreas, preocupando a todos por su salud. De inmediato, como fue detectado a tiempo, decidió someterse a una cirugía en España, con el objetivo de prevenir el cáncer y recuperarse.

Más allá de haber actuado rápido, tomando cartas en el asunto para operarse, el proceso de recuperación de Lucía Galán no fue nada sencillo y quedó varios días internada en terapia intensiva. Su estado de salud volvió a despertar preocupación, aunque por fortuna nada pasó a mayores.

Todo esto nos lleva al momento que hoy vive la cantante, a dos meses de haber sido intervenida quirúrgicamente y en medio de una necesaria rehabilitación para poder volver pronto a los escenarios. Para ello necesita estar en plenitud, por eso es tan importante este paso.

Por estas horas, la intérprete del dúo Pimpinela se mostró acompañada por su hija, Rocío Hazán -quien también estuvo a su lado cuando estuvo internada hace un par de meses-, trasladándose a la ciudad de Madrid. ¿Con qué fin lo hizo? Con el fin de seguir con su recuperación física.

“Estamos en el aeropuerto, rumbo a Madrid, acá Ro vino a acompañarme y a pasar unos días conmigo”, comenzó diciendo Lucia Galán a través de un video y mientras se preparaba para abordar un vuelo que la llevaría desde Ezeiza hacia la capital española.

Más allá de que este viaje tendrá algunos momentos de distensión y disfrute, el motivo principal de su arribo a tierras españolas tiene que ver con mejorar su estado actual de salud. “Voy a trabajar para recuperarme, tengo que hacer mucha gimnasia, recuperar la masa muscular que perdí y la capacidad pulmonar”, destacó.

Lucía Galán viajó con su hija Rocío rumbo a Madrid.

“Feliz de viajar con Ro para compartir unos días en Madrid hasta la primera semana de octubre que vuelvo para trabajar. Muchas gracias a todos y sigamos trabajando en la medicina preventiva”, siguió detallando, dejando en claro la importancia de haber detectado su problema a tiempo para poder atenderlo.