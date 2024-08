Por qué las mujeres de Jorge Lanata están todas peleadas: qué se dicen entre ellas

La salud de Jorge Lanata sigue siendo un tema de absoluta preocupación. El periodista se encuentra internado en el Hospital Italiano desde el 14 de junio pasado. Desde entonces, su recuperación se convirtió en un tema que mantiene a toda la sociedad en vilo, y ahora se dio a conocer una interna familiar que involucra a sus hijas y su esposa, Elba Marcovecchio.

El marco que enfrentaría a todas las damas del entorno de Jorge Lanata tiene que ver con las informaciones que se fueron dando y aquellas que no. Es cierto que hay un hermetismo absoluto sobre la salud periodista, pero también hay que destacar que circularon varias versiones sobre su estado.

En este punto, Ángel de Brito explicó en LAM que existe una guerra entre las las hijas y exmujeres del periodista, interna que atenta de lleno a su esposa. "Vamos a repasar primero la guerra que hay entre las mujeres de Lanata. Nadie lo dice, y es lo que está pasando".

"Lanata tiene una sola esposa, Elba Marcovecchio, que es quien está todos los días. Obviamente las hijas también están, es una tontera aclararlo, pero tiene dos exmujeres, cada una madre de cada una de sus hijas: Andrea Rodríguez que es la productora de su programa de radio y Kiwita (Sara Stewart Brown)", siguió explicando.

Lo cierto es que por estos días Yanina Latorre se encontró con Elba Marcovecchio, consiguiendo una actualización acerca de la salud del conductor. Contó que sigue en terapia intensiva, con traqueotomía y que lo habían vuelto a intubar. "Es un avance muy lento, está muy complicado con el tema renal", explicó la panelista.

Esto provocó que los compañeros de Jorge Lanata en la radio salieran a desmentir la información. Allí explicaron que no volvió a estar intubado, que no tiene problemas renales, que no está intoxicado, ni inconsciente. Una información contundente, que de hecho tuvo réplica en las hijas del periodista.

Elba Marcovecchio cuida a Jorge Lanata en todo momento.

Hace unas horas, Bárbara y Lola Lanata publicaron un comunicado que fue compartido en las redes Sara Stewart Brown -una de las exesposas del periodista-. Allí, a tono de lo dicho en Lanata sin filtro, desmienten que se encuentre con problemas de salud: “Papá no está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida”, afirmaron.

Así, la salud de Jorge Lanata disparó una interna familiar impensada, donde las versiones se contradicen y al parecer hay varios conflictos más. "La interna existe, la contamos hasta ahí porque hay un montón de situaciones más que por ahora no vamos a decir, no me parece el momento...", explicó Ángel de Brito luego del informe que presentaron en LAM.

"Sí me molestó que nos salgan a desmentir como si fuéramos principiantes. Lo que menos queremos es joder a Lanata, pero la gente quiere saber sobre Jorge. Y ya lo hemos dicho: él informa sobre todo, dice que hay derecho a la información, banca eso. Su mujer Elbita también, y cada vez que sale algo ella misma aclara que es lo que quisiera Jorge que se diga", sumó. El comunicado que publicaron Bárbara y Lola, las hijas de Lanata.

En ese momento intervino Yanina Latorre y remarcó: "Igual quiero aclarar que yo todo lo que dije siempre fue autorizado. A mí nunca salió a desmentirme la esposa, que es la que está ahí todos los días, dos veces por día. Y lo dije desde el cariño".

Luego Ángel de Brito volvió a la carga y sentenció: "Imagínense si con todos los bolonquis que hay, vamos a inventar una información sobre una persona que queremos mucho y que está en un estado muy complicado de salud. Aunque quieran taparlo o negarlo, por los intereses que tendrán, nosotros intereses no tenemos ninguno más que el de informar".