Desmienten una información de los compañeros de Jorge Lanata sobre la salud del conductor

Desde hace más de dos meses, Jorge Lanata permanece internado en el Hospital Italiano en medio de un gran hermetismo sobre su salud. En este contexto, Jesica Bossi salió este jueves a desmentir los dichos que habían compartido en LAM (América) sobre el delicado cuadro del conductor, pero luego desde el mencionado ciclo contradijeron a la integrante de Lanata sin filtro (Radio Mitre) con una contudente prueba.

Concretamente, la comunicadora que desde hace un par de meses reemplaza a Jorge Lanata en la conducción había dicho sobre la situación de su colega: "No volvió a estar intubado, no tiene problemas renales, de hecho uno de los partes dice que la función renal está conservada, no está intoxicado y tampoco está inconsciente. Tiene una traqueotomía, es reversible, está en un proceso de rehabilitación. Se sienta, va bien y es probable que continúe su rehabilitación en otro centro médico”.

Por su parte, tanto Yanina Latorre como Ángel de Brito dejaron en claro su afecto por Jorge Lanata, y remarcaron que no hay ninguna mala intención al hablar sobre la salud del conductor. Acto seguido, dieron a conocer el nuevo parte médico, que contradice algunos de los detalles que había mencionado Jesica Bossi.

En el comunicado del mencionado centro de salud, se indica que Lanata sigue internado en terapia intensiva, encontrándose en estudio por encefalopatía y "presenta un leve deterioro de la función renal". En este sentido, el parte no coincide con la información que había aportado Jesica Bossi.

Jorge Lanata, internado desde hace más de dos meses. Foto: Redes sociales Radio Mitre.

Sobre el final, el escrito sobre la salud de Jorge Lanata indica que está "en proceso de desvinculación de la ventilación mecánica, traqueotomizado y no presenta infecciones activas".