Apareció la causa por la que Gabriela Sabatini no recibió la invitación para ir a la boda de Oriana y Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron hace casi un mes, en lo que fue llamada la boda del año por la enorme expectativa que se tejió y la exclusividad del evento. Sin embargo, el casamiento no estuvo exento de la polémica y la ausencia de Gabriela Sabatini, tía de la novia, fue uno los detalles que sorprendió a todos.

Mucho se habló al respecto, lo que terminó sacando a flote las viejas diferencias que tiene la extenista con la familia liderada por su hermano Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop. Días antes de la boda se terminó confirmando que no iba a ser parte de la ceremonia, lo que expuso las claras diferencias dentro del clan.

En ese momento se cargó fuertemente contra la exdeportista, acusándola de no haber querido hacerse presente en el casamiento de su sobrina. Por supuesto que la tildaron de mala forma, aunque por estas horas Ángel de Brito brindó una versión que cambiaría por completo el panorama.

“En el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala de lo que más se habló fue de que Gaby no vino. Muchos dijeron ‘que chot… Gaby Sabatini, cómo no va venir, cómo no la saluda por las redes’”, comenzó diciendo el periodista en #AngelResponde, el programa que lidera en el streaming de Bondi.

Entonces reveló que la extenista nunca fue invitada al casamiento: “Nunca fue formalmente invitada. El único comentario que recibió, y lástima que no está Dalma hoy, es de Claudia Villafañe que le dejó un mensaje y le dijo ‘es el casamiento de Oriana, es tal fecha, avisándole que era la boda’, pero nunca le llegó la tarjetita formalmente. Ni Oriana la llamó, ni Cathy la llamo… Bueno, con ella ni se hablan. Ni su hermano Ova, ni su sobrina. Ese es el verdadero motivo por el que no vino”.

Ángel de Brito profundizó que, ante la falta de invitación, Gabriela Sabatini jamás se iba a presentar a la boda. Y de alguna manera tiene lógica: ¿Quién se presentaría a un evento al cual nadie la invitó? Seguramente pocos lo harían...

¿Por qué Gaby Sabatini no fue invitada a la boda de Oriana y Dybala?

“Dijo, como la mujer de 52 años que es, ‘si no me llama un familiar para un momento tan importante, cómo voy a hacer el viaje y caer en el casamiento’. Del lado de Gaby lo que dicen es ‘se hacen tanto las víctimas diciendo que se alejó de la familia’, pero ni siquiera levantaron el teléfono para decirle ‘¿vas a venir a la boda?’”, disparó el periodista.