Viviana Canosa y una filosa declaración sobre su ausencia en los medios tras salir de LN+

En lo que va de este año, Viviana Canosa dio un paso al costado de los medios tras su salida de LN+, sumada su previa baja de El Observador. Y ahora, la conductora compartió compartió una filosa declaración sobre su ausencia en la radio y la televisión.

En diálogo con diario El País, de Montevideo, Canosa reveló sobre un proyecto que le acercaron para regresar a la pantalla chica: "Me ofrecieron hace poco hacer un programa de entretenimientos y dije 'ni a palos', yo no me veo. Por más que lo pudiera hacer bien, hoy tengo que sentirme muy cómoda en el lugar de la tele, no me da lo mismo un programa que otro".

Tras la finalización de su relación laboral con LN+, Viviana Canosa reveló en su entrevista con el mencionado medio internacional: "Estoy diciendo a muchas cosas que no, también es un ejercicio, porque te tienta decir que sí. Pero me escucho y me doy cuenta que no me está dando felicidad, imaginármelo no me fascina. Es difícil cuando no estás trabajando decir que no, pero tanto no, va a llegar un día que voy a decir 'esto me encanta, vamos por acá', y va a pasar pronto".

Viviana Canosa fue una de las conductoras más exitosas de LN+ durante 2023. Foto: Captura de video LN+.

En tanto que sobre sus sucesivas bajas de El Observador y LN+, Viviana Canosa expresó categórica: "Lo primero fue que 'si no voy a poder decir lo que quiero, bueno está bien'. Después me dio bronca sentir que contar la verdad y decir lo que pasa, a veces a mucha gente no le gusta escucharla y a mucha otra no le es negocio. Ahí empecé a tener una especie de crisis de decir, 'bueno, ¿por dónde es?'."

Por último, Canosa concluyó su reflexión enfatizando: "Finalmente, llegó la calma. Estoy convencida de lo que hice, lo seguiría haciendo, tal vez de otra manera, pero por mi propia salud mental. Creo que el equilibrio va a volver a estar en los medios, criticar al gobierno que se fue y al actual... Me estoy tomando un tiempo para mí, de poder ver a la distancia lo que dije, que sostuve y conté, de lo que me hice cargo y que me podía costar un trabajo, no pensé que los dos. Y acá estoy plantada, ya vendrán tiempos mejores para trabajar con libertad en el medio en el que más cómoda me sienta".