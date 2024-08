El insólito sincericidio de Pablo Echarri por haber votado a Alberto Fernández

Tras la conmoción nacional por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, Pablo Echarri habló en duros términos sobre el expresidente y formuló un insólito sincericidio por haberlo votado.

“Con la denuncia, con la salida a la luz de esta cuestión familiar del expresidente, ha detonado no solamente en mí, sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández. Los peronistas somos bastantes orgánicos y las críticas las hacemos puertas para adentro, sobre todo en los momentos de construcción y para no darle letra al adversario", comenzó Pablo Echarri este viernes en diálogo con el programa Ahora dicen (Futurock).

Luego el actor disparó contra Alberto Fernández al remarcar: "No solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino aprovecho para decir toda la mie* que fue el gobierno de Alberto, con sus decisiones timoratas y conservadoras”.

Alberto Fernández fue imputado tras ser denunciado por Fabiola Yañez. Foto: Facebook Fabiola Yañez.

En tanto que Pablo Echarri también arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner, por su responsabilidad de haber impulsado la candidatura de Alberto Fernández. "Uno podría decir que ella no está adentro de Alberto para ungirlo como el posible catalizador electoral, pero lo conocía más que nosotros”, señaló filoso el artista.

Por otro lado, sobre la llegada de Fernández a la presidencia en 2019, Echarri asumió a modo de sincericidio: “No era el peronista que todos deseábamos ver... Nosotros sabíamos lo que se presentaba, teníamos esperanza, fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Somos pragmáticos pero sabemos a quién tenemos enfrente y sabíamos que no era la mejor opción. Lo expresábamos de forma privada y ahora lo estamos expresando de forma pública”.

Finalmente, consultado sobre por qué no formuló estas críticas contra Alberto Fernández antes de toda esta explosión, Pablo Echarri argumentó: “Yo no soy divulgador, no me dedico a evangelizar gente. Ahí es su tema, no tengo la obligación de divulgar ni decir esto antes. Y si quiero no lo digo después, pero esto va de la mano al motivo por el que me expresé políticamente años atrás. Es irrefrenable para mí, yo me secaría si no pudiese decir esto y mi existencia dejaría de tener el mismo valor. Mi único objetivo en lo político es ganarle a la derecha”.