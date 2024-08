Aseguran que Esmeralda Mitre habría abandonado su internación: "Su madre está aterrada"

Este jueves en Los Ángeles de la Mañana (LAM) se dio a conocer que Esmeralda Mitre fue internada en una clínica de Buenos Aires por problemas de salud mental y que fue su madre, Blanca Álvarez De Toledo, quien pidió ayuda a la Justicia para internarla.

"Ella ya estando internada en la clínica, todavía no es una clínica de salud mental, que es el destino de ella, los abogados (el de ella y su mamá) se agarraron a las trompadas, y el novio le robó el auto", contó Yanina Latorre.

Luego, la panelista de LAM habló sobre la crítica situación que atraviesa la actriz: "Empezó a vivir casi en la indigencia. No tiene trabajo. No existe la herencia tal que ella reclama, ni trabaja en La Nación. Ella entró como en una locura y un vínculo muy tóxico a Paolo Vianini, a quien la familia habría dejado de pasarle dinero, por lo que se habla de golpes y de malos tratos de él hacia ella. Ella empezó a estar muchas horas por día con el tema de drogas. Todo esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia".

"En su casa no tiene gas. No hay agua caliente, no tiene comida. No tiene nada para comer. Y empezó a vender todas las cosas del departamento no se sabe si ella, su entorno o su novio para comprar drogas", contó la "angelita".

El comunicado de Latorre en X. Créditos: captura de pantalla X @yanilatorre.

Horas después, Latorre comunicó a través de su cuenta de X (@yanilatorre) que Esmeralda Mitre habría abandonado su internación. "El abogado de Esmeralda Mitre logro sacarla del sanatorio (la trinidad). Un horror. Su madre esta aterrada. Va a hacerle juicio al sanatorio y a los médicos. Todo una locura. El abogado debería entender que Esmeralda necesita ayuda #lam", contó la periodista en la red social.

Cabe destacar que según la ley de salud mental vigente, si el paciente no acepta internarse por voluntad propia, no se lo puede obligar. Es decir, puede abandonar su tratamiento cuando lo crea oportuno. Por este motivo es que la madre de Mitre buscó intervención de un Juez para evitar que la actriz toque fondo.